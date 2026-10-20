Mientras gobierno y transportistas negocian por la compensación, usuarios sufren de reguladas

El día de ayer se dio una reunión entre representantes del Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) y autoridades del viceministerio de transporte (VMT) en la que llegaron a un acuerdo para una compensación por parte del gobierno a los “colectiveros” para la tarifa técnica debido a los reajustes del precio del combustible.

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Si bien, ambas partes salieron satisfechas de la reunión, el presidente del gremio de empresarios César Ruíz Díaz advirtió que la operatividad de algunas líneas sigue en riesgo y que “eso se puede notar en las calles”.

El usuario es el más afectado

En ese sentido, un recorrido del equipo de ABC TV por zonas como la Estación de Buses de Asunción (EBA) pudo constatar una gran acumulación de pasajeros en las paradas esperando un ómnibus para llegar a destino. También la baja periodicidad en cuanto al recorrido de las unidades de transporte público.

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Con el temor de llegar tarde a destino, perder el turno en una consulta médica o sufrir descuentos en su lugar de trabajo, la mayoría opta por utilizar las plataformas de viaje teniendo que gastar más de lo que tenían previsto para este día. Cómo siempre, es el pasajero el más afectado de la falta de voluntad política para ofrecer un servicio digno.