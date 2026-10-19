Economía
19 de octubre de 2026 - 12:34

Gobierno y transportistas llegan a un acuerdo por la compensación del combustible

Emiliano Fernández con suéter claro habla en una reunión con 12 personas escuchando atentamente en una sala luminosa.
Representantes de Cetrapam alcanzaron un acuerdo luego de la reunión con autoridades del viceministerio de transporte.Gentileza

Esta mañana se desarrolló una reunión en el Viceministerio de Transporte entre el titular de la cartera estatal, Emiliano Fernández, y representantes de la Cetrapam. Luego de las tensiones previas, ambos sectores alcanzaron un acuerdo en referencia a la compensación debido a los últimos reajustes del precio de los combustibles.

Por ABC Color
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Esta mañana, representantes del Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) llegaron esta mañana hasta el Viceministerio de Transporte solicitando una reunión con su titular para exigir que el gobierno abone una compensación que está pendiente desde el 2025.

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Luego de la reunión, el propio Emiliano Fernández comunicó que el pago de la compensación adicional (que alcanzaba unos 9.000 millones de guaraníes) ya estaba firmado por la ministra de obras, Claudia Centurión y que solo restaba cumplir el proceso administrativo para abonarlo este mes. “Entre enero y octubre ya habíamos pagado, pero tras una revisión surgió este monto adicional que corresponde a un dinero gastado en 2025”, reconoció.

Emiliano Fernández en prenda beige, con expresión concentrada, responde a preguntas de periodistas frente a un edificio moderno.
Emiliano Fernández respondió preguntas de periodistas en la entrada del viceministerio de Transporte antes de una reunión con la Cetrapam.

Añadió que ya están sentadas las bases para la compensación debido a los últimos reajustes en el combustible. “Respecto a la fuerte suba del diésel que impacta en la estructura de costos, ya contamos con una resolución preliminar del viceministerio para actualizar el precio del combustible, brindando el flujo de dinero necesario a las empresas de transporte e impulsando que esto impacte en la tarifa de septiembre, algo que todavía está en proceso”, detalló el secretario de Estado.

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Por ahora están conformes, dice Ruíz Díaz

Por su parte el gerente de Cetrapam, César Ruíz Díaz, aseguró que están conformes por lo que les presentó el viceministerio pero “del dicho al hecho hay un buen trecho. Obras son amores y no buenas intenciones, y esto ya no depende solo del viceministro”, sostuvo.

César Ruíz Díaz con traje oscuro y gafas, rodeado de personas en un entorno exterior con vegetación y vehículos.
César Ruíz Díaz antes de ingresar a una reunión en el viceministerio de transporte

El representante de los empresarios denunció que desde el Ministerio de Economía “le están haciendo la cama” al viceministro de transporte porque están cercenando su disponibilidad para honrar los compromisos que firma en representación del gobierno. “Llamativamente, fue el representante de Economía quien sugirió sutilmente excluir la tarifa de junio; y aunque el consejo no es vinculante, cuando viene de Economía sí pasa a serlo. Reclamamos con vehemencia que las cosas se hagan como se deben hacer”, argumentó Ruiz Díaz.

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Así fue la reunión

En un primer momento, Fernández detalló que fue en el Consejo Asesor de Transporte, en donde un miembro (según Ruíz Díaz, el representante del MEF) solicitó aclarar conceptos de la tarifa de junio, en particular sobre los kilómetros recorridos con los buses eléctricos, pidiendo no incluirla temporalmente para evaluar mejor esa tarifa técnica.

Hombres en reunión con documentos y teléfonos móviles, algunos visten camisetas rojas y negras, ambiente iluminado con plantas.
César Ruíz Díaz y representantes de Cetrapam alcanzan un acuerdo en reunión del viceministerio de transporte. Foto: Gentileza.

“Dimos curso a eso, considerando la tarifa hasta mayo mientras se sigue evaluando el resto de los meses (junio, julio, agosto) como se hace habitualmente. Esa es la dinámica de la tarifa técnica y de su cálculo, pero para eso existe una tarifa promedio que sirve para pagar todos los meses, y en eso estamos al día”, aclaró Fernández.

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A su vez, Ruiz Díaz aseguró que a pesar de la promesa, la operatividad de algunas líneas, sigue en riesgo y en uno muy grande. “Basta con salir a las calles para notarlo”, dijo.

Grupo de personas, entre ellas una mujer de camiseta roja y un hombre con planta, ingresa a un edificio bajo luz solar.
Un grupo de referentes del transporte público ingresa al viceministerio de transporte para una reunión.

“Esperamos que el viceministro cumpla con los rigores administrativos faltantes para el desembolso de los 9.000 millones de guaraníes, que es un dinero ejecutado en 2025 para mantener la operación, pagar cuentas y seguir prestando el servicio, ya que el subsidio actual no alcanza”, agregó la cabeza de Cetrapam.

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“Esto demuestra que faltaban 9.600 millones de guaraníes, y pasará lo mismo en 2026 porque los costos siempre evolucionan hacia arriba. Agradecemos el esfuerzo del gobierno por mantener desde hace 15 años el pasaje en 2.300 guaraníes”, finalizó.