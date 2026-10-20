Octubre Rosa: paciente oncológica reclama medicamentos y exige a la EBY equipar centro de Misiones

Durante una actividad realizada en el marco de la lucha contra el cáncer de mama, Darcy Godoy dirigió un mensaje al presidente de la República, Santiago Peña; al ministro de Salud Pública, Isaías Fretes, y al director de la EBY, Luis Benítez, para plantear sus exigencias.

La paciente pidió al Ejecutivo que libere los fondos destinados al sistema sanitario y garantice el suministro de fármacos para los pacientes oncológicos. Advirtió que la interrupción de los tratamientos pone en riesgo la vida de muchas personas, algunas de las cuales llevan hasta tres meses sin acceder a sus medicamentos.

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“Hoy le vengo a exigir al presidente Santiago Peña que libere los fondos para la salud. La Constitución Nacional garantiza la atención integral a nuestra salud. Sin embargo, faltan medicamentos. Hay personas que hace tres meses no tienen sus remedios”, expresó.

Instó además al ministro de Salud, Isaías Fretes, a gestionar con urgencia los insumos necesarios para el Hospital del Sur de Encarnación y los centros oncológicos. Advirtió sobre las graves consecuencias de la falta de tratamiento del cáncer.

“Si le falta medicamento a nuestro cuerpo, el cáncer hace metástasis. Por favor, ministro Fretes, demuestre su compromiso. Envíe los medicamentos al Hospital del Sur de Encarnación y que no falten más remedios a ningún paraguayo”, manifestó.

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Godoy alertó sobre el impacto social y familiar que, según señaló, genera la falta de medicamentos oncológicos.

“Va a haber muchas familias que quedarán huérfanas. ¿Quién les dará sustento a esos niños? ¿Dónde están sus derechos de vivir en una familia con madre y padre? Entonces, quedan huérfanos porque no hay medicamentos”, cuestionó.

También dijo que, si el ministro no logra resolver el problema, debería renunciar. “A vos te digo, Isaías Fretes: demostranos que estás al lado del pueblo, trabajá y golpeá puertas para conseguir los medicamentos. Y si no vas a conseguir los fármacos, renunciá”, expresó.

Asimismo, cuestionó que se prioricen las inauguraciones de obras, como las realizadas recientemente en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), mientras los pacientes siguen reclamando el acceso a los medicamentos.

“En el Incan hace poco se inauguraron obras. A nosotros no nos interesan las obras, nosotros necesitamos medicamentos y que no le falten a ningún paraguayo”, reclamó la paciente.

Exige equipar el Centro Día Oncológico que prometió el director de la EBY

Otro de los reclamos de Darcy Godoy estuvo dirigido al director de la EBY, Luis Benítez, a quien cuestionó por la falta de avances en el equipamiento del Centro Día Oncológico de Misiones, cuyo equipamiento, según afirmó, había sido comprometido por la institución.

“Luis Benítez prometió que iba a equipar nuestro Centro Día Oncológico y hasta hoy no tenemos nada. ¿Dónde está ese compromiso?”, reclamó.

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Godoy reconoció el esfuerzo de las instituciones ante las inundaciones, pero insistió en que las necesidades sanitarias no pueden postergarse. También señaló que muchos pacientes deben viajar hasta Asunción para recibir atención médica y que los gastos de traslado dificultan el acceso a los servicios para quienes tienen recursos económicos limitados.

“Dejen de joder y poner en riesgo la vida de las personas. No solo mueren mujeres por cáncer de mama; también hombres por cáncer de próstata y mujeres por cáncer uterino”, concluyó.