San Ignacio: padres continúan manifestación y exigen esclarecer muerte de niña de 12 años

Pedro Sánchez y Fidelina Vargas, padres de la niña de 12 años que falleció el pasado 10 de octubre, continúan manifestándose frente al Hospital Distrital de San Ignacio, Misiones. Los familiares exigen justicia y una explicación sobre lo ocurrido con su hija, cuya muerte está siendo investigada por el Ministerio Público.

“Continuamos con la manifestación aquí frente al Hospital Distrital de San Ignacio y hasta ahora sin ninguna respuesta por parte del director Manuel Aquino, quien hasta el momento no se dignó a hablar con nosotros y eso es lo que queremos”, manifestó Pedro Sánchez.

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El padre señaló que buscan conocer cómo avanza la investigación y obtener una explicación sobre las circunstancias del fallecimiento de la menor.

“Hace ya una semana aproximadamente estamos manifestándonos acá, pero sin respuesta alguna por parte del director. Entré a buscarlo y me indicaron que no se encontraba. Entonces, ¿cuándo le voy a encontrar en su oficina?”, cuestionó Sánchez.

Madre cuestiona atención recibida

Por su parte, Fidelina Vargas manifestó que exige justicia por la memoria de su hija y pidió que, si se confirma alguna responsabilidad en el caso, los involucrados sean sancionados.

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La mujer denunció una supuesta negligencia médica durante la atención de la menor en el Hospital Distrital de San Ignacio y cuestionó los procedimientos aplicados antes de su fallecimiento.

“Estamos pidiendo justicia por la memoria de mi hija porque existieron muchas enfermeras y doctores de guardia quienes actuaron mal y quienes ya no pueden atender más a una criatura menor de edad porque ellos son practicantes. ¿Cómo puede ser que a una niña se le pueda aplicar 15 ml de sedante de manera consecutiva? Eso ya es una negligencia”, señaló.

Vargas también cuestionó la administración de tramadol a su hija y manifestó sus dudas sobre el uso de este medicamento durante la atención médica.

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“¿Cómo puede ser que el medicamento tramadol se le pueda administrar a una menor, la cual no es para una criatura, según tengo entendido? Yo pido que esas enfermeras y doctores que le atendieron a mi hija puedan ser desvinculados para que lo que nos pasó no les pase a otra familia”, agregó.

Esperan resultados de la necropsia

Los padres señalaron que continuarán con la manifestación frente al Hospital Distrital de San Ignacio hasta obtener una respuesta sobre la muerte de su hija.

El cuerpo de la menor fue sometido a una necropsia en la Morgue Judicial Central de Asunción. Los familiares indicaron que esperan conocer los resultados del procedimiento, que serán importantes para el esclarecimiento del caso.

Director del hospital afirma que aguardan los informes

El director del Hospital Distrital de San Ignacio, Manuel Aquino, confirmó que está al tanto de la manifestación y señaló que tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio Público realizaron las pericias correspondientes.

“Estoy al tanto. Hay unas cuantas personas que están todavía movilizándose, acompañando a los padres de esta niña. Y, como todos también, nosotros estamos esperando los resultados”, manifestó Aquino.

Explicó que, tras la denuncia presentada ante el Ministerio Público, se realizó la investigación correspondiente y se entregaron los documentos y elementos requeridos.

“El Ministerio Público ordenó la necropsia y estamos todos aguardando el resultado de esos informes para ver también el esclarecimiento del caso. Nosotros somos los más interesados en saber realmente lo que ocurrió”, sostuvo.

Hospital afirma que tiene registrada la atención

Consultado sobre los cuestionamientos de los padres respecto a la cantidad de sedante administrado a la menor, Aquino evitó emitir una valoración médica y señaló que las fichas y las órdenes médicas permitirán determinar qué procedimiento se realizó.

“No podemos nosotros discutir en la parte médica con una persona que a lo mejor no está recibiendo la información correcta. Las fichas médicas, las indicaciones médicas van a hablar y también el resultado de los estudios de la necropsia”, afirmó.

El director sostuvo que los resultados permitirán aportar elementos para esclarecer el caso y evaluar los cuestionamientos realizados por los padres. Aquino aseguró además que el hospital cuenta con todos los registros de la atención brindada a la menor.

La menor fue atendida tres veces antes de ser derivada a UTI

La menor de 12 años acudió el martes 6 de octubre al servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Distrital de San Ignacio por un fuerte dolor de cabeza. Según relató su padre, Pedro Sánchez, fue atendida y recibió analgésicos antes de regresar a su domicilio.

Al día siguiente, miércoles 7 de octubre, volvió al centro asistencial por la misma dolencia y nuevamente recibió tratamiento con analgésicos, de acuerdo con el relato del padre.

El jueves 8 de octubre, la niña fue trasladada nuevamente al Hospital Distrital de San Ignacio, esta vez debido a un dolor de cabeza más intenso. Los médicos dispusieron su ingreso a observación y, según manifestó Sánchez, le administraron un sedante en tres dosis consecutivas de 5 ml.

El padre relató que, tras la última dosis, la menor se desvaneció en sus brazos. A partir de ese momento, los médicos resolvieron derivarla a una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica.

Ante la falta de disponibilidad de una cama en Misiones, se consiguió un lugar en el Centro Médico San Carlos de Coronel Oviedo, donde la niña fue trasladada para recibir atención especializada.

La menor falleció posteriormente en el centro asistencial de Coronel Oviedo. Según el reporte remitido por la institución al director de la VIII Región Sanitaria, José María Mereles, la causa de muerte fue un infarto. Además, al ingresar al centro asistencial, se le habría identificado una miocardiopatía dilatada.

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Estos antecedentes forman parte de la investigación del Ministerio Público, que busca determinar las circunstancias del fallecimiento.

A solicitud de la fiscala Teresa Martínez, se dispuso la exhumación del cuerpo de la menor del cementerio de San Ignacio el pasado 14 de octubre, como anticipo jurisdiccional de prueba. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Asunción para la realización de la necropsia.

La agente fiscal indicó que los resultados de los estudios, cuyo plazo estimado de entrega sería de entre ocho y 15 días, serán determinantes para establecer cómo continuará la investigación penal.