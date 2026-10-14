San Ignacio: exhuman el cuerpo de una niña tras denuncia de presunta negligencia médica

El cuerpo de una niña de 12 años fue exhumado esta mañana del cementerio de San Ignacio y trasladado a Asunción, donde está prevista la realización de una necropsia a las 16:00.

El procedimiento fue dispuesto en el marco de una investigación del Ministerio Público tras la denuncia presentada por los familiares, quienes cuestionan las circunstancias de la muerte y plantean un supuesto caso de mala praxis médica.

La investigación está a cargo de la fiscala Teresa Martínez, quien explicó que la denuncia penal ingresó ayer, martes 13 de octubre, en la sede fiscal. A partir de ese momento, el Ministerio Público inició las diligencias para determinar las circunstancias del fallecimiento.

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La fiscal señaló que se constituyó en el Hospital Distrital de San Ignacio para recabar información relacionada con el diagnóstico con el que ingresó la menor, el tratamiento recibido y el seguimiento médico realizado durante las consultas ambulatorias.

“Estamos abocados en esa investigación. Ayer nos constituimos hasta el Hospital Distrital acá de la ciudad de San Ignacio, a los efectos de colectar informaciones con respecto al diagnóstico médico con el cual ingresó la menor, la forma de tratamiento y, principalmente, a partir de qué día ella fue a consultas ambulatorias, cuál fue el proceso, el seguimiento que ellos le dieron”, explicó Martínez.

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La necropsia se realizará en Asunción

Este miércoles se concretó la exhumación del cuerpo de la menor, que posteriormente fue trasladado hasta la capital del país para la realización de la necropsia, autorizada como anticipo jurisdiccional de prueba.

La fiscala indicó que el procedimiento está previsto para las 16:00 en la Morgue Judicial de Asunción. El objetivo es obtener elementos científicos que permitan establecer la probable causa de muerte.

“Estamos abocados en eso, tratar de tener una respuesta, médicamente hablando, a los efectos de darle esa tranquilidad también a los familiares y que tengan una respuesta clara”, manifestó.

Martínez aclaró que todavía no existe una fecha determinada para conocer el resultado de los estudios, debido a que, además de la necropsia, deberán realizarse análisis laboratoriales.

“Los médicos van a darnos una fecha estimativa de resultado, porque se deben hacer, aparte de la autopsia, también estudios laboratoriales, volver a esperar esos resultados y compararlos con los que ya están existentes en la institución hospitalaria”, explicó.

La fiscala señaló que el resultado de estos estudios será determinante para establecer cómo continuará la investigación penal.

La menor fue atendida tres veces antes de ser derivada a UTI

La menor de 12 años acudió el martes 6 de octubre al servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Distrital de San Ignacio por un fuerte dolor de cabeza. Según relató su padre, Pedro Sánchez, fue atendida y recibió analgésicos antes de regresar a su domicilio.

Al día siguiente, miércoles 7 de octubre, volvió al centro asistencial por la misma dolencia y nuevamente recibió tratamiento con analgésicos, de acuerdo con el relato del padre.

El jueves 8 de octubre, la menor fue trasladada nuevamente al Hospital Distrital de San Ignacio, esta vez debido a un dolor de cabeza más intenso.

Los médicos dispusieron su ingreso a observación y, según manifestó Sánchez, le administraron un sedante en tres dosis consecutivas de 5 ml.

Tras la última dosis, la menor se desvaneció en los brazos de su padre, quien relató que, a partir de ese momento, los médicos resolvieron derivarla a una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica.

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Ante la falta de disponibilidad de una cama en Misiones, se consiguió un lugar en el Centro Médico San Carlos de Coronel Oviedo, donde la niña fue trasladada para recibir atención especializada.

La menor falleció posteriormente en el centro asistencial de Coronel Oviedo. Según el reporte remitido por la institución al director de la VIII Región Sanitaria, José María Mereles, la causa de muerte fue un infarto. Al ingresar a la clínica, además, se le habría identificado una miocardiopatía dilatada.

Estos antecedentes forman parte de la investigación del Ministerio Público, que busca determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer la probable causa de muerte mediante la necropsia y los estudios laboratoriales.