Junta de Asunción en “modo campaña”: colorados frenan millonario contrato colectivo, pero oposición desconfía

A solo cuatro días de las elecciones municipales, previstas para este domingo 4 de octubre, la sesión de la Junta Municipal de Asunción quedó frustrada este miércoles por falta de quórum, ante la ausencia de más de la mitad de la bancada colorada. La jugada se da en medio del caldeado debate sobre el nuevo contrato colectivo de condiciones de trabajo ya firmado por el intendente colorado cartista, Luis Bello (ANR-HC). La oposición dice que la intención de aprobarlo responde a una clara estrategia electoralista, para asegurar la lealtad de más de 9.000 funcionarios municipales, comprometiendo gravemente las finanzas de una comuna sumida en una profunda crisis.

Maniobra preelectoral: por qué los colorados frenaron el contrato colectivo a días de las elecciones municipales

La sesión ordinaria de la Junta Municipal de Asunción, prevista para este miércoles, quedó frustrada por falta de quórum legal. A tan solo cuatro días de las elecciones municipales del domingo, llamó la atención la ausencia de nueve concejales colorados, más de la mitad de la bancada oficialista.

La marcada inasistencia se produjo en medio de un caldeado debate político generado por la intención del oficialismo colorado de aprobar a “tambor batiente” el nuevo contrato colectivo de trabajo que el intendente Luis Bello ya firmó con tres sindicatos y que contempla millonarios aumentos en concepto de bonificaciones para los funcionarios de la comuna. El documento debe ser homologado o rechazado por la Junta.

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La ausencia de los ediles se materializó luego de que el día anterior tampoco se consiguiera el quórum reglamentario en la Comisión de Legislación. En esa instancia, los impulsores buscaban emitir un dictamen exprés para blindar el acuerdo antes de la renovación de las autoridades comunales.

Con esta jugada a pocas horas de los comicios, el oficialismo colorado optó por “congelar” temporalmente el tratamiento legislativo ante la presión ciudadana y mediática. Sin embargo, la oposición advierte que se trata de una pausa especulativa y no de una renuncia definitiva a aprobar el millonario acuerdo laboral antes que asuma quien sea electo intendente de Asunción el 4 de octubre.

Oposición en la Junta Municipal de Asunción denuncia improvisación y opacidad financiera

El concejal Álvaro Grau (PPQ) calificó la falta de quórum como un eslabón más dentro de una cadena de maniobras preelectorales, recordando que apenas la semana pasada el oficialismo operó para dar ingreso al documento, tras una bajada de línea partidaria. “A días de las elecciones están prestándose a una jugarreta, nuevamente, utilizando la necesidad del funcionario y por sobre todo el bolsillo del contribuyente asunceno”.

Grau enfatizó que la negociación del contrato se ejecutó en un tiempo récord, omitiendo los canales regulares de debate técnico. “En menos de un mes liquidaron la negociación de este contrato colectivo”, asegurando que esto “demuestra aún más la irresponsabilidad con la que se está tomando algo que va a impactar de una forma tan grande” en las finanzas municipales.

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Sus críticas también apuntaron directamente hacia la Intendencia por la supuesta falta de datos reales y la opacidad en las planillas de cálculo. “Ni ellos no saben lo que firmaron, si no saben cuál va a ser el impacto económico real. Tampoco supieron decirnos de dónde va a sacar el dinero”. El edil denunció que los propios impulsores del documento omitieron rubros sensibles como el porcentaje correspondiente al presentismo en los informes oficiales.

Para Grau, frente a una situación financiera crítica y arrastrando deudas con bonistas, la aprobación de este convenio representa una inviabilidad legal, económica y política. “¿A quién beneficia esto? A la maquinaria electoral únicamente, porque al contribuyente, no. Esto tiene un fin 100% electoral”, remarcó el concejal.

Contrato colectivo en Asunción: los millones en juego frente a la crisis financiera comunal

La concejala Fiorella Forestieri (PLRA) sostuvo no tener “ninguna duda de que la falta de quórum (de) hoy es solamente debido a la presencia de la prensa y también de la ciudadanía que se levantó”. La concejala calificó todo el procedimiento como un chantaje político ejecutado a pocos días de la definición electoral en las urnas.

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“No cabe en ningún razonamiento que en plena crisis financiera cuando la semana pasada ni siquiera se pudieron cumplir con los bonos, ahora estemos hablando de modificaciones que incrementen de vuelta la carga para el (contribuyente) asunceno”, cuestionó la concejala liberal.

Forestieri resaltó que, según los informes oficiales presentados por la propia Intendencia, el impacto del incremento salarial ascenderá a G. 38.000 millones anuales, es decir, US$ 6 millones por año, lo que equivaldría a más de US$ 32 millones acumulados para el próximo Gobierno municipal.

La concejala opositora presentó un desglose comparativo de las obras y servicios públicos que la capital podría financiar con ese dinero, en lugar de destinarlos a beneficios salariales:

Infraestructura vial: Construcción de dos plantas asfálticas para poner en condiciones la red vial de Asunción.

Gestión de residuos: Adquisición de la flota completa de camiones recolectores de basura (entre 55 y 60 recolectores a un precio promedio de USD 200.000 por unidad), solucionando la recolección defectuosa.

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Salud pública: Construcción de dos hospitales de primer nivel (con estándar similar al Hospital de Itapúa).

Transporte público: Inversión en 110 buses eléctricos para mitigar la crisis del sistema de transporte capitalino.

Desglose de la Intendencia de Asunción sobre el impacto del Contrato en el presupuesto municipal

Los informes técnicos de la Dirección de Recursos Humanos de la Intendencia, entregados a la Comisión de Legislación, detallan que el impacto consolidado del nuevo contrato colectivo en los rubros específicos asciende a cifras millonarias para el presupuesto comunal.

Haber de Retiro por Jubilación: Población alcanzada: 927 funcionarios en total (620 Nombrados, 300 Jornaleros y 7 Contratados Permanentes). Monto estimado: G. 24.194 millones.

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Reconocimiento por Título Profesional: Aumenta el porcentaje asignado sobre el sueldo mínimo (Título Universitario sube del 60% al 65%; Título Técnico del 30% al 35%) e incluye variaciones en los aportes jubilatorios. Monto estimado: G. 5.390 millones.

Subsidio Médico: Población alcanzada: 3.403 funcionarios nombrados. La cobertura se incrementa del 9,5% al 13,5%. Monto estimado: G. 4.972 millones .

Fallecimiento por Causas Ajenas a Riesgos de Trabajo: La indemnización se duplica, pasando de 10 SMLV a 20 SMLV por caso. Monto estimado: G. 2.700 millones.

Beneficio por Antigüedad: Se reajustan las escalas porcentuales según los años de servicio. Monto estimado: G. 1.510 millones.

Los datos corresponden a las estimaciones de la Intendencia para el presupuesto 2027.

Contradicciones en el oficialismo: la postura de Camilo Pérez y el intendente Luis Bello

El escenario político expone una abierta contradicción dentro del oficialismo cartista de cara a las elecciones municipales del fin de semana. Mientras el candidato a la intendencia, Camilo Pérez (ANR-cartista), declara públicamente su incomodidad con el contrato, sus propios concejales impulsan su aprobación en la Junta.

El acuerdo laboral lleva además la firma del intendente Luis Bello (ANR-cartista), perteneciente al mismo movimiento político oficialista. Esta divergencia entre el discurso proselitista del aspirante y los hechos concretos ejecutados por la bancada genera profundas suspicacias.

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Los ediles opositores sospechan que el congelamiento temporal esconde una nueva maniobra táctica para evitar costos electorales inmediatos. Advierten sobre el riesgo de convocatorias a sesiones extraordinarias sorpresivas y la introducción de dictámenes excluidos del debate en comisiones, como ya sucedió en ocasiones anteriores.

ABC consultó formalmente al presidente de la Junta Municipal, el concejal Arturo “Tuki” Almirón (ANR-disidente), quien negó que se vaya a convocar a una sesión extraordinaria en el transcurso de los próximos días, antes de las elecciones. El titular señaló que se estarían retomando las sesiones ordinarias el próximo miércoles, tras los comicios.