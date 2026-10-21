Video: Corte aprueba concurso público interno y causó molestia del ministro Ramírez Candia

El ministro de la CSJ César Diésel mencionó hoy la propuesta de un concurso de conocimientos para actuarios y jefaturas en la circunscripción de Alto Paraná, aunque de carácter “interno” y con la idea de que inicie en febrero del próximo año.

Tras su presentación, el ministro Manuel Ramírez Candia cuestionó sobre el carácter cerrado del concurso, es decir, que no estará abierto al público.

“Yo no comparto; para mí el principio de igualdad que consagra la Constitución implica necesariamente un concurso abierto al público”, mencionó.

Ante su postura, se puso a consideración la propuesta de Diésel y de Ramírez Candia, pero hubo un empate con cuatro votos cada en la primera vuelta.

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Ramírez Candia se retira de la sala

Tras la primera votación, el ministro Manuel Ramírez Candia se retiró de la sala y se hizo una segunda vuelta en la que el concurso de carácter interno resultó como la propuesta ganadora.

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Originalmente votaron a favor del concurso abierto al público los ministros Manuel Ramírez Candia -quien propuso la idea-, Víctor Ríos, Gustavo Santander y Eugenio Jiménez Rolón.

Los ministros César Diésel -proponente-, Carolina Llanes, Luis Benítez Riera y el presidente de la CSJ, Alberto Martínez Simón fueron quienes votaron por el concurso de carácter “interno”.

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