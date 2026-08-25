María Carolina Llanes: del discurso de transparencia a los ataques a la prensa desde la CSJ

El 11 de julio de 2019 la designación de María Carolina Llanes Ocampos como ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue recibida con satisfacción por la comunidad jurídica y la ciudadanía, en atención a su vasto currículum y formación jurídica, en especial por su destacado aporte al sistema penal.

Llanes había tenido una carrera marcada por la transparencia, que justamente era una suerte de apostolado con el que se embanderó desde el inicio de su carrera judicial, como se observa en esta entrevista concedida al diario el 19 de enero de 2003, cuando se desempeñaba como jueza penal de Lambaré.

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En la misma, Llanes -quien además es docente universitaria y autora de varios libros jurídicos- afirmaba que el mayor desafío del Poder Judicial era lograr una mayor transparencia en los distintos procesos, en las decisiones administrativas y en la designación de los magistrados y funcionarios judiciales.

“Transparentar los procesos judiciales y las actuaciones administrativas en las instancias superiores. También debe sustentar la designación de los magistrados y funcionarios judiciales exclusivamente en la capacidad e idoneidad. Esto permitirá que la administración de justicia pueda recuperar de a poco la credibilidad de la ciudadanía. El Poder Judicial igualmente debe despojarse de los compromisos políticos y actuar estrictamente sobre la base de los criterios jurídicos como lo manda la Constitución Nacional. Un Poder Judicial independiente es la garantía de justicia”, contestó Llanes, ante la pregunta sobre cuál era el mayor desafío del Poder Judicial.

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Transparencia en la administración de justicia, el gran desafío de la CSJ

Hoy, a más de 23 años de aquel entonces, el desafío del Poder Judicial sigue siendo el mismo.

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Sin embargo, tras la andanada de críticas por el perverso esquema de la mafia de los pagarés, la “reunión secreta” con el presidente Santiago Peña, la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el caso Kattya González y el silencio -e inacción- ante escándalos internos en el seno de máxima instancia judicial, aparentemente la percepción de Llanes acerca de la necesidad de transparencia cambió.

La ministra Llanes, al parecer obnubilada por su ego, distrae valioso tiempo que debió ser destinado a abordar los verdaderos problemas de la administración de justicia en intentar instalar a toda costa la idea de que la mala imagen del Poder Judicial es resultado de la supuesta difusión de informaciones falsas.

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En este sentido, Llanes aprovecha cuanta ocasión se le presenta ante estudiantes, docentes, magistrados y profesionales del Derecho para sacar a relucir el remanido argumento de las implicancias de las noticias falsas, la posverdad, entre otros temas que a juzgar por la insistencia en el abordaje evidentemente la tienen sin dormir, pero que -incluso en la hipótesis de que existieran- no son los temas que realmente afectan y preocupan a la ciudadanía.

El nuevo discurso de la ministra María Carolina Llanes

Sin haber hecho jamás siquiera mea culpa acerca de la reunión “entre gallos y medianoche” con el presidente Peña de la que tres ministros fueron excluidos -casualmente los que no se los vincula con el partido oficialista- Llanes ahora sale a pontificar a los cuatro vientos sobre la independencia del Poder Judicial.

Para colmo, Llanes mantiene un indignante silencio ante la insólita revelación que la esposa de su compañero en la Sala Penal, el ministro Luis María Benítez Riera, la directora general de Garantías Constitucionales del Poder Judicial, María Verónica Lina Sienra Bertón, no tiene título universitario. La funcionaria tiene un salario superior a los G. 22 millones mensuales.

Y ni hablemos del escándalo del fallecido ministro Antonio Fretes

“No nos deben importar los ruidos mediáticos, las agendas fácticas, los discursos populistas y demagógicos que necesariamente quieren usurpar el cargo de los operadores de justicia” afirmó con vehemencia en un reciente juramento ante flamantes magistrados. Este es el discurso que Llanes tiene ahora.

Corte Suprema de Justicia hace vista gorda a los problemas del PJ

Mientras tanto la ministra Llanes sigue con su cantinela, se conocen casos de dilatados juicios de ciudadanos que pasan gran parte de sus vidas litigando para hacer valer sus derechos, sin que la Corte Suprema de Justicia se ocupe de ello.

Esta semana nada más se publicó el caso de un juicio que tuvo sentencia en segunda instancia a 16 años de su inicio y como este hay un montón. También se conocieron casos de ciudadanos que han padecido los excesos de la prisión preventiva y hasta de gente que murió esperando sentencia.

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Viejos problemas de un Poder Judicial que se resiste a asumir con responsabilidad la ineludible misión de encabezar un cambio real en la justicia, que la ciudadanía no solamente merece, sino que lo necesita.

Si a la ministra Llanes realmente le preocupa la imagen del Poder Judicial, debe saber que no bastará con ocultar la suciedad bajo la alfombra.