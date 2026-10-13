PGN 2027: CSJ pide US$ 57 millones más para 941 nuevos cargos y ajustes salariales para unos 8.000 funcionarios

El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez, solicitó ayer a la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) unos US$ 57,2 millones adicionales al monto previsto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para 2027. La propuesta de la CSJ asciende a G. 2,44 billones (US$ 378,5 millones), un 19% más que el presupuesto de 2026, e incluye ajustes salariales para 8.043 funcionarios y la creación de 941 cargos.

Sin embargo, el proyecto remitido por el MEF asigna a la CSJ G. 2,07 billones (US$ 320 millones), con un aumento de G. 157.035 millones respecto al proyecto de 2026. La conversión a dólares toma como referencia la cotización de G. 6.458 prevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el próximo año.

Ajustes salariales del 20%, 10% y 5% para funcionarios judiciales

La propuesta contempla aumentos escalonados del 20%, 10% y 5%, con los porcentajes más altos para quienes tienen menores salarios. La medida alcanzaría a 8.043 funcionarios y excluye a los cargos superiores, según la exposición. “Los funcionarios judiciales no reciben un ajuste salarial desde hace quince años”, afirmó Martínez ante los legisladores.

Además, la Corte propone reducir de 195 a 19 las categorías salariales, es decir, los niveles que ordenan los sueldos del personal. Este cambio alcanzaría a 7.710 trabajadores.

El proyecto también prevé la integración salarial de 3.654 trabajadores de áreas como ujieres, dactilógrafos y oficiales de secretaría. El objetivo, según el titular de la Corte, es asegurar “igual remuneración por igual tarea”.

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Otro componente es la actualización de las asignaciones de 882 actuarios judiciales y 329 secretarios de juzgado de paz. Martínez explicó que la ley establece para los actuarios un porcentaje del salario de los jueces de primera instancia, pero la institución todavía no cumple esa disposición.

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La CSJ solicita 941 nuevos cargos para 2027

Del total de nuevos cargos, 782 se destinarían a la administración de justicia en distintas circunscripciones del país. Los otros 159 reforzarían las dependencias de la administración central.

La propuesta también contempla la incorporación permanente de 286 trabajadores contratados con más de cuatro años de antigüedad. El presidente de la CSJ presentó esta medida como un reconocimiento a su tiempo de servicio en la institución.

Más resoluciones que nuevas causas: la meta judicial para 2027

La CSJ prevé destinar el 59% de los recursos proyectados a los servicios que atienden y resuelven casos judiciales en todo el país, refirió Martínez.

Para 2027, estima el ingreso de 296.832 nuevas causas y proyecta 310.212 resoluciones conclusivas, que son las decisiones que ponen fin a los casos. La meta de resolución es del 105% respecto de los nuevos ingresos. “Nuestra meta prioritaria es combatir la congestión judicial”, expresó.

Con ese resultado, dijo que la institución busca resolver más casos de los que recibe durante el año y reducir la cantidad de causas pendientes.

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RUN prevé atender cerca de 1.800.000 documentos

El Registro Unificado Nacional (RUN) proyecta atender aproximadamente 1.800.000 documentos de trámites en 2027. Su meta global de trámites finalizados es del 100% dijo el titular de la CSJ.

El pedido presupuestario incluye recursos para el funcionamiento del registro y la digitalización de documentos. También contempla sistemas que permitan mantener el servicio disponible y medidas de seguridad informática.

Martínez informó que la institución lanzó días atrás el certificado registral catastral único digital. Según explicó, el plazo para acceder a esa documentación pasó de 15 días hábiles a 15 días corridos, con acceso a distancia para los ciudadanos.

Cómo se financiaría el presupuesto de la CSJ

El ministro resaltó que el 72% del presupuesto propuesto provendría de recursos del Tesoro y el 28% de ingresos propios de la institución, a través de tasas judiciales y registrales. Y dijo que en infraestructura, el proyecto prevé la continuidad de obras en ejecución y nuevos proyectos.