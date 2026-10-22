Sinadi emplaza al Gobierno ante recorte presupuestario en educación

El Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas del País (Sinadi) sentó postura este jueves durante una conferencia de prensa realizada en la Escuela Nacional de Educación Física (ENEF).

El gremio denunció recortes presupuestarios del 40%, 50%, 60% e incluso del 100% en el segundo desembolso financiero correspondiente a la gratuidad de la educación, situación que apeligra directamente el cierre del año académico 2026.

De acuerdo con el gremio, la reducción de recursos ha dejado a miles de instituciones educativas sumidas en deudas con proveedores que se niegan a continuar otorgando créditos para insumos básicos.

Ante este escenario, la organización emitió un ultimátum dirigido al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que otorguen una solución antes del próximo lunes.

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El presidente del Sinadi, el profesor Miguel Marecos, criticó duramente la justificación técnica brindada por la administración central sobre una presunta baja en la recaudación fiscal:

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“En este país donde queremos salir del oscurantismo académico, no podés recortar fondos de la gratuidad, que aparte es una miseria: 20.000 guaraníes por alumno para la escuela y 45.000 guaraníes por alumno para los estudiantes de colegio una vez al año”, mencionó.

Marecos detalló que la falta de transferencias ha provocado que la comunidad educativa responsabilice injustamente a los directores. Ilustró la situación con casos concretos, como el del Colegio Comercio 1, que acarrea deudas por más de 12 millones de guaraníes y pretenden hacerle firmar una transferencia de tan solo 3 millones.

“Hicimos una nota donde le pedimos al ministro de Educación que hasta el lunes próximo le vamos a esperar para hacer una gran reunión de directores a nivel país. Necesitamos una ampliación presupuestaria, que se reponga el mismo monto que el año pasado nomás, porque hoy te vas a pedir y te dicen no hay recaudación. Eso no puede existir para educación ni para salud.”

Asimismo, el titular del gremio advirtió que la molestia entre las familias va en aumento y que se podrían desencadenar medidas de fuerza ciudadanas en el interior del país, como el cierre de establecimientos por parte de los padres en departamentos como San Pedro.

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“De cualquier lado tiene que salir el dinero, pero que no nos haga hacer lo que no puedo decir por la Constitución Nacional. Si nosotros le decimos a los padres lo que está pasando, van a cerrar las escuelas. No es una amenaza, pero es hablar en términos claros de que necesitamos cerrar bien el año escolar.”

Infraestructura dañada e inundaciones

A la crisis financiera se le suma la precariedad de la infraestructura escolar. Según relevamientos estadísticos del SINADI, existen actualmente 143 escuelas a nivel país con techos dañados pendientes de reparación tras severas granizadas, sin que los municipios ni el ministerio puedan ejecutar obras por falta de aprobación de rendiciones o agotamiento de fondos del Fonacide.

Marecos confirmó que cerca del 90% de las instituciones educativas ubicadas en la ribera del río en el departamento de Ñeembucú se encuentran anegadas y cerradas debido a las inundaciones registradas en los últimos días, obligando a los docentes a recurrir de emergencia a la modalidad virtual y a la entrega de folletos a través de mensajería instantánea.