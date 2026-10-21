Sinadi denuncia recortes en fondos de gratuidad y lanza al MEC esta advertencia

El gremio Sinadi, que aglutina a unos 7.000 directores de escuelas y colegios de todo el país, calificó de “triste noticia” la quita de fondos y advirtió que la situación pone en serio riesgo el cierre normal de las actividades académicas del presente año.

Según expone el documento remitido a la titularidad del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), los recortes en el desembolso por concepto de gratuidad van del 40%, 50% y hasta el 60%. Esta reducción impide cubrir los compromisos y deudas ya asumidos por los establecimientos educativos.

Desde el Sinadi señalaron que los directores de las instituciones educativas se encuentran sumidos en una severa crisis, con múltiples cuentas por pagar y sin margen para seguir solicitando insumos u otros objetos de gasto básicos, debido a la pérdida de credibilidad y confianza ante los proveedores locales.

La preocupación se acentúa considerando que aún restan dos meses para la culminación del año lectivo, periodo en el que —de no mediarse una solución— las escuelas se verán obligadas a contraer un volumen mayor de deudas o suspender servicios esenciales.

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Ante esta coyuntura, el sindicato solicitó que el MEC gestione de manera urgente ante el Ministerio de Economía una ampliación presupuestaria que permita normalizar las transferencias que las escuelas venían recibiendo sin inconvenientes hasta este año.

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Asimismo, la nucleación docente cuestionó la respuesta oficial brindada hasta el momento, calificando de “excusa” la justificación de que las transferencias se realizan en función de la disponibilidad presupuestaria. El gremio remarcó que el sector educativo no puede quedar sujeto a ese tipo de restricciones financieras.

En el tramo final de la misiva, suscrita por el presidente de la organización Miguel Marecos, el Sinadi emplaza a las autoridades del MEC a brindar una respuesta urgente y convocar a una mesa técnica. En dicha instancia se pretende que el ministro informe detalladamente qué medidas adoptará la cartera educativa para solucionar la falta de recursos.

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En su cuenta de red social X, Miguel Marecos precisó que el plazo que dan al ministro Luis Ramírez es hasta este viernes.