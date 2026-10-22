¿Tormenta en camino? SEN recuerda cómo prevenir riesgos y dónde pedir ayuda

Ante las inclemencias climáticas que se registran en los últimos días a consecuencia del Fenómeno El Niño a nivel país, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) recuerda a toda la ciudadanía la importancia de mantenerse informada, tomar precauciones y seguir las recomendaciones de las autoridades.

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En este sentido, la institución compartió una serie de pautas preventivas muy útiles para saber cómo actuar ante la llegada de tormentas fuertes, granizadas o lluvias intensas que puedan derivar en situaciones de emergencia. Te detallamos las recomendaciones:

Buscá un lugar seguro donde refugiarte; si estás en tu casa, no salgas.

No te refugies bajo árboles, postes de seguridad o carteles.

No cruces los raudales o torrentes de agua.

No arrojes basuras a los raudales o cauces hídricos.

Mantenete informado sobre las alertas meteorológicas.

Desconectá los artefactos eléctricos antes y durante las tormentas.

Tené siempre a mano los números de emergencia para casos de necesidad.

SEN habilita contacto ante eventuales casos de Emergencia

Como parte de su plan de trabajo preventivo, la SEN mantuvo recientemente una reunión estratégica con representantes de diversos organismos cooperantes. El objetivo principal de este encuentro fue coordinar acciones anticipatorias frente a los posibles impactos del Fenómeno El Niño, para una mejor articulación de esfuerzos para garantizar una respuesta rápida y eficaz en todo el territorio nacional.

Durante la persistencia de la inclemencia climática, las autoridades recuerdan que se debe priorizar siempre la seguridad de los sectores más frágiles de la población. Esto incluye prestar especial atención y cuidado a mujeres, niños, adultos mayores, personas en estado de vulnerabilidad o con discapacidad, garantizando que reciban asistencia prioritaria y oportuna ante cualquier eventualidad que afecte sus hogares o comunidades.

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Finalmente, para facilitar la rápida asistencia de los equipos de rescate y control, se encuentran habilitados los números de emergencia oficiales para toda la ciudadanía. Ante cualquier situación de riesgo o pedido de ayuda, puedes comunicarte con la SEN al (0986) 111 001, con la Policía Nacional al 911 o con los Bomberos Voluntarios llamando al 132.