El Niño: SEN asiste a 5.000 familias afectadas por inundaciones y advierte sobre escenario crítico

Las intensas inundaciones provocadas por la crecida de los ríos debido al fenómeno El Niño afectan a varias localidades de los departamentos de Misiones, Ñeembucú, Itapúa y Alto Paraguay.

Ante esta situación, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) desplegó un importante contingente de ayuda humanitaria para asistir a las comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El impacto del fenómeno climático se siente a nivel nacional y regional, golpeando con fuerza a numerosas familias que residen en las zonas ribereñas de los departamentos mencionados.

Asistencia y distribución de los afectados

Hasta el momento, el ente estatal reporta unas 5.000 familias afectadas y aproximadamente 3.000 damnificadas por la crecida de los cauces hídricos en las zonas declaradas en emergencia.

Unas 1.300 familias permanecen en albergues transitorios como tinglados y viviendas temporales en Misiones, Ñeembucú, Itapúa y Alto Paraná, mientras reciben asistencia constante.

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Además, unas 950 familias siguen en sus hogares porque no tienen forma de salir del lugar, y otras 2.100 se resguardan provisionalmente en las casas de familiares. Asimismo, señalan que han asistido al 80% a los distritos de Cerrito y Mayor Martínez y mañana se completa el 20% pendiente.

SEN advierte que catástrofe de 1983 puede repetirse

En este sentido, la SEN advierte que una catástrofe similar a la vivida entre diciembre de 1982 y junio de 1983 podría repetirse debido a las actuales condiciones del clima.

En mayo de 1983, el río Paraguay marcó un nivel histórico al llegar a los 9,01 metros en Asunción y alcanzar unos 10 metros en la ciudad de Pilar.

Aquella crecida extraordinaria dejó en evidencia la extrema vulnerabilidad de las comunidades ribereñas, obligando a miles de personas a evacuar sus hogares por aire y agua.

Alerta internacional y proyecciones climáticas

Como parámetro histórico de referencia, la SEN recuerda que durante los años 2018 y 2019 se asistió a 64.000 familias y se construyeron cerca de 25. 000 viviendas temporales.

En este sentido, resaltan que las organizaciones meteorológicas mundiales indican que este fenómeno climático extremo se extenderá y trascenderá previsiblemente hasta marzo del año 2027.

Lea más: ONU alerta de un El Niño "sin precedentes", con temperaturas hasta 3,8 grados superiores

Desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) instan a coordinar acciones anticipadas para proteger a las poblaciones expuestas a este episodio de El Niño, considerado “sin precedentes” y con temperaturas 3,8 grados por encima de la media.