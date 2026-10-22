Nacionales
22 de octubre de 2026 - 13:15

El Niño: SEN asiste a 5.000 familias afectadas por inundaciones y advierte sobre escenario crítico

Ayuda humanitaria por parte de la SEN para familias afectadas por la crecida de los ríos.
Trabajadores descargan asistencia humanitaria en un operativo de la SEN para familias damnificadas.SEN

Las crecidas de los ríos por el fenómeno climático “El Niño” castigan a los departamentos de Misiones, Ñeembucú, Itapúa y Alto Paraguay. Organizaciones internacionales advierten sobre un evento sin precedentes que mantendrá la alerta hasta el próximo año.

Por ABC Color
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Las intensas inundaciones provocadas por la crecida de los ríos debido al fenómeno El Niño afectan a varias localidades de los departamentos de Misiones, Ñeembucú, Itapúa y Alto Paraguay.

Ante esta situación, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) desplegó un importante contingente de ayuda humanitaria para asistir a las comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El impacto del fenómeno climático se siente a nivel nacional y regional, golpeando con fuerza a numerosas familias que residen en las zonas ribereñas de los departamentos mencionados.

Asistencia y distribución de los afectados

Hasta el momento, el ente estatal reporta unas 5.000 familias afectadas y aproximadamente 3.000 damnificadas por la crecida de los cauces hídricos en las zonas declaradas en emergencia.

SEN asiste a damnificados por la crecida de los ríos.
La Secretaría de Emergencia Nacional apoya a damnificados afectado por la crecida de los ríos.

Unas 1.300 familias permanecen en albergues transitorios como tinglados y viviendas temporales en Misiones, Ñeembucú, Itapúa y Alto Paraná, mientras reciben asistencia constante.

Además, unas 950 familias siguen en sus hogares porque no tienen forma de salir del lugar, y otras 2.100 se resguardan provisionalmente en las casas de familiares. Asimismo, señalan que han asistido al 80% a los distritos de Cerrito y Mayor Martínez y mañana se completa el 20% pendiente.

SEN advierte que catástrofe de 1983 puede repetirse

En este sentido, la SEN advierte que una catástrofe similar a la vivida entre diciembre de 1982 y junio de 1983 podría repetirse debido a las actuales condiciones del clima.

El centro de Pilar bajo agua en 1983.
El centro de Pilar bajo agua en 1983.

En mayo de 1983, el río Paraguay marcó un nivel histórico al llegar a los 9,01 metros en Asunción y alcanzar unos 10 metros en la ciudad de Pilar.

Aquella crecida extraordinaria dejó en evidencia la extrema vulnerabilidad de las comunidades ribereñas, obligando a miles de personas a evacuar sus hogares por aire y agua.

Alerta internacional y proyecciones climáticas

Como parámetro histórico de referencia, la SEN recuerda que durante los años 2018 y 2019 se asistió a 64.000 familias y se construyeron cerca de 25. 000 viviendas temporales.

En este sentido, resaltan que las organizaciones meteorológicas mundiales indican que este fenómeno climático extremo se extenderá y trascenderá previsiblemente hasta marzo del año 2027.

Lea más: ONU alerta de un El Niño "sin precedentes", con temperaturas hasta 3,8 grados superiores

Desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) instan a coordinar acciones anticipadas para proteger a las poblaciones expuestas a este episodio de El Niño, considerado “sin precedentes” y con temperaturas 3,8 grados por encima de la media.