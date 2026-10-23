Bloquean bienes y cuentas bancarias de Eddie Jara ante sospechas de corrupción

Las cuentas y bienes del expresidente de Petropar Eddie Jara y su exesposa Karina Otazú fueron bloqueados por resolución del juez penal de Garantías Osmar Legal.

La resolución se enmarca en la imputación por presunto enriquecimiento ilícito contra Jara por un patrimonio no justificado de más de G. 5.399 millones y por supuesto lavado de activos contra Otazú, realizada por la fiscal Yeimi Adle.

Legal resolvió prohibir la innovación y contratación de tres camionetas de alta gama, además del secuestro de dichos vehículos, los cuales son:

Jeep Compass Limited 1.3T4, modelo 2025, chapa AAS T683, inscripta a nombre de Mía Cecilia Alejandra Jara Otazú, pero cuya entrega inicial y cuotas habrían sido abonados en su totalidad por el imputado Eddie Ramón Jara Rojas, de acuerdo a los documentos obrantes en la carpeta fiscal.

Jeep Commander, modelo 2024 inscripta a nombre de Eddie Ramón Jara Rojas.

Toyota Land Cruiser 300 VX, inscripta a nombre de Eddie Ramón Jara Rojas.

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Embargo preventivo de cuentas bancarias

También el juez resolvió ordenar el embargo preventivo de los fondos existentes y los que pudieran ingresar en las cuentas corrientes, cajas de ahorro y productos financieros habilitados en el sistema bancario, financiero y/o cooperativo registrados a nombre de los encausados.

Las cuentas corresponden a una cuenta en conjunto que tienen Jara y Otazú en el Banco Itaú como cotitulares, una cuenta en el Banco BASA a nombre de Jara, una cuenta el Ueno a nombre de Jara, una cuenta en Banco Familiar a nombre de Jara, una cuenta en el Banco Nacional de Fomento (BNF) a nombre de Jara, una cuenta en Sudameris a nombre de Otazú, tres cuentas en la Cooperativa Universitaria a nombre de Otazú, una cuenta en Ueno Bank a nombre de Otazú y una cuenta “mujer” en Ueno Bank a nombre de Otazú.

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El juez estableció las siguientes condiciones operativas sobre las cuentas:

Permitir que las cuentas reciban transferencias , depósitos, cheques u otros abonos.

Impedir retiros, transferencias salientes , pagos, emisión de cheques, cancelaciones o cualquier otra disposición de los fondos inmovilizados.

Mantener la restricción sobre saldos existentes como también de los abonos posteriores.

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Si bien la Fiscalía solicitó que subsidiariamente el juez disponga la tranferencia de los fondos a la cuenta que indique la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) para su custodia y administración, el juez no se expidió al respecto.

Imputación a Eddie Jara y su exesposa

La agente fiscal Yeimy Adle imputó ayer al expresidente de Petropar, Eddie Jara Rojas, por supuesto enriquecimiento ilícito, y a su exesposa, Karina Otazú, por presunto lavado de activos, solicitando medidas alternativas a la prisión.

En el acta de imputación, que tiene casi 40 páginas, detalló las inconsistencias detectadas, millonarias operaciones sin justificar y vínculos empresariales sospechosos.