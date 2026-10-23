Nacionales
23 de octubre de 2026 - 11:18

Juez convoca a Eddie Jara para audiencia en proceso por presunta corrupción

El presidente de Petropar, Eddie Jara, junto a Santiago Peña.
Eddie Jara Rojas, cuando se desempeñaba como titular de Petropar, junto al presidente de la República Santiago Peña.Gentileza

El ex presidente de Petropar Eddie Jara Rojas y su exesposa, Karina Otazú Fleitas, fueron procesados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por un patrimonio no justificado de más de G. 5.399 millones. El juzgado programó para el viernes 6 de noviembre la audiencia para analizar las medidas que deberán cumplir el ex alto funcionario y su ex pareja.

Por ABC Color
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El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú admitió la imputación presentada por la fiscal Yeimy Adle, procesó al presidente de Petropar Eddie Jara Rojas por supuesto enriquecimiento ilícito en la función pública y a su ex esposa Karina Estefana Otazú Fleitas, por presunto lavado de dinero.

Además, el magistrado fijó para el la audiencia de imposición de medidas, en la que debe analizar las medidas alternativas a la prisión, solicitadas por la agente del Ministerio Público, que tendrán que cumplir ambos procesados mientras dure el plazo de investigación.

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Adle solicitó al juzgado la prohibición de innovar y contratar sobre tres camionetas de alta gama, además la inmovilización judicial de los fondos, bajo las siguientes condiciones: permitir que las cuentas reciban transferencias, depósitos, cheques u otros abonos; impedir retiros, transferencias salientes, pagos, emisión de cheques, cancelaciones o cualquier otra disposición de los fondos inmovilizados.

La agente fiscal también pide mantener la restricción sobre los saldos existentes y los abonos posteriores, hasta el límite que el juez Humberto Otazú determine; y, subsidiariamente, disponer la transferencia de los fondos a la cuenta que indique la Senabico para su custodia y administración.

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