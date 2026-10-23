Cuestionan millonaria licitación para construir camineros en plazas de San Lorenzo

La Municipalidad de San Lorenzo adjudicó por contrato abierto una millonaria licitación para la construcción de veredas en varios barrios de la ciudad. Los sanlorenzanos cuestionan la falta de transparencia de los trabajos ejecutados por la comuna.

La firma beneficiada con la licitación es Puntal Construcciones a través del contrato abierto establecido que va desde G. 4.000 millones como monto mínimo y un máximo de G. 8.000 millones.

El llamado fue realizado a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). El contrato fue firmado entre Luis Rodrígo Bóveda y el intendente electo, Felipe Salomón Casola (ANR-HC), el 28 de abril de este año, en plena etapa de las elecciones municipales.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta de información pública sobre las plazas que fueron beneficiadas con las obras, ya que aparentemente, según las denuncias, las autoridades municipales no socializaron los camineros que fueron construidos.

En los documentos disponibles en el portal de la DNCP no se menciona al listado oficial que detalle los nombres y las ubicaciones de los espacios públicos beneficiados a través del proyecto.

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Según el sanlorenzano, Gerardo Noguera, los trabajos ya iniciaron en algunos puntos de la ciudad, pero al no haber información disponible, explicó, que no se puede controlar la cantidad de sitios donde se construyeron, o se seguirán construyendo los camineros.

“Tampoco se cuenta, según los datos aportados, con una comunicación municipal que permita conocer el alcance de las obras en cada barrio. La ausencia de estos datos dificulta el seguimiento ciudadano de una inversión millonaria. Los pobladores necesitan saber qué plazas serán intervenidas, cuáles son los trabajos previstos y cuánto dinero se destinará a cada espacio público”, expresó.

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Los sanlorenzanos, exigen a la Municipalidad la transparencia de la licitación, sobre el destino de los fondos y la publicación de la documentación que permita controlar la ejecución del contrato.

Desde la intendencia no responden las consultas

Intentamos contactar con el actual intendente de la ciudad, Hugo Lezcano para tener detalles sobre el llamado realizado y los trabajos realizados, si existe una lista de barrios beneficiados y si los trabajos si siguen ejecutando, pero no respondió los mensajes y las llamadas.