Felipito retiene San Lorenzo y fracasa unidad opositora

San Lorenzo es la quinta ciudad más poblada de Paraguay y la tercera dentro del departamento Central. En estas elecciones municipales tenía habilitados a 170.000 electores.

Felipito Salomón logra la reelección en San Lorenzo con el 58% de los votos

“Felipito” Salomón (ANR, HC), intendente que buscaba la reelección, tuvo un total de 52.919 votos (58.45%) según el sistema TREP.

En cambio su única contrincante, la concejala Luz Bella González (PLRA), candidata por la alianza “Juntos Por San Lorenzo”, tuvo 33.020 votos, lo que representa 36.47%. De esta manera la oposición, en total unidad, perdió por una diferencia de 22 puntos.

Salomón, hijo del senador cartista Oscar “Cachito” Salomón, según sus detractores no cumplió tan siquiera con el plan de mejoramiento administrativo prometido a la Contraloría General de la República, y pese a eso pidió “el voto de confianza” de los sanlorenzanos.

Los resultados en San Lorenzo y más de dos décadas de hegemonía de la ANR

La administración municipal en San Lorenzo está en manos coloradas desde hace más de dos décadas y cada candidato prometió mejoras que nunca se cumplieron periodo tras periodo, así como lo hace Felipe Salomón.

La derrota de Luz Bella González y el fracaso de la alianza “Juntos Por San Lorenzo”

En cambio la campaña electoral de Luz Bella González logró que numerosos aspirantes opositores renuncien a su favor para no dividir votos.

González tuvo el apoyo del PLRA, la tercera fuerza y del Partido Yo Creo, liderado por Miguel Prieto. Karina Rejala y Joel Bernal, exaspirantes a la intendencia de San Lorenzo por Hagamos y el Frente Amplio, respectivamente, estaban entre los que renunciaron a favor de la candidatura de Luz Bella.