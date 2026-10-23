Dónde consultar para el chequeo de próstata: guía de servicios y síntomas de alerta

El cáncer de próstata se origina por la aparición de células malignas en los tejidos prostáticos. En sus etapas iniciales se caracteriza por ser una enfermedad asintomática, manifestando señales habitualmente cuando ya se encuentra en fases avanzadas. Por ello, las autoridades sanitarias impulsan jornadas de concienciación orientadas a la detección precoz mediante controles periódicos, recordando a la población masculina la disponibilidad de permisos remunerados fijados por la legislación vigente.

Factores de riesgo y signos de alerta

El desarrollo de esta patología está condicionado por distintos factores:

Edad: el riesgo se incrementa progresivamente con los años.

Genética y antecedentes familiares: contar con parientes directos que padecieron la afección eleva la probabilidad de desarrollo.

Raza: mayor prevalencia y agresividad observada en poblaciones específicas (como hombres afrodescendientes).

Hábitos alimentarios: una nutrición inadecuada y el sobrepeso u obesidad inciden en la predisposición a la enfermedad.

Ante la presencia de cualquiera de los siguientes síntomas, se recomienda acudir de inmediato a una evaluación médica especializada:

Dificultad para orinar o flujo urinario lento/debilitado.

Aumento en la frecuencia miccional, en particular durante la noche.

Presencia de sangre en la orina o en el semen.

Disfunción eréctil o problemas para mantener la erección.

Dolores persistentes en caderas, espalda, tórax u otras zonas óseas.

Debilidad o adormecimiento en las extremidades inferiores.

Incontinencia o pérdida involuntaria de control de vejiga e intestinos.

Importancia del diagnóstico precoz y edades sugeridas

Etapas curables: dado que en su fase temprana no genera molestias, el control anual representa la principal herramienta para identificar tumores en momentos donde las alternativas terapéuticas ofrecen altas tasas de éxito y curación.

Desde qué edad acudir:

Procedimiento: la revisión médica es sencilla, mínimamente invasiva y toma solo unos segundos.

Cobertura legal: dos días libres con goce de sueldo

La Ley N° 6280/19, en su artículo 13, establece que todo trabajador (del sector público o privado) en Paraguay tiene derecho a dos días laborales al año con goce de sueldo para someterse a exámenes preventivos de detección precoz de cáncer de próstata y de colon.

¿Dónde hacerse los chequeos de próstata?