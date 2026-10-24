Informe médico sobre Ramón González Daher ¿Es grave su estado de salud?

Ante el pedido que presentó su defensa, para abandonar la cárcel y sea llevado a un hospital de alta complejidad, el usurero condenado a 15 años de cárcel Ramón González Daher fue evaluado por la Dra. Lilian Núñez Vera, médica cirujana del Ministerio de Justicia, en la Penitenciaría Martín Mendoza de Emboscada.

Inicialmente, en fecha 21 de octubre de 2026, el recluso fue evaluado por el Dr. Oscar Gill y el personal de enfermería de la cárcel, debido a un cuadro respiratorio caracterizado por rinorrea hialina y tos inicialmente seca (no productiva) que posteriormente evolucionó a tos húmeda (productiva). Según el informe médico se estableció el diagnóstico de faringitis aguda y se inició esquema de antibioticoterapia con Azitromicina 500 mg.

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El jueves 22 de octubre Ramón González Daher manifestó un episodio de presunta hemoptisis (tos con sangrado), el cual no pudo ser constatado objetivamente por el personal de salud de guardia durante la evaluación, según resalta parte del informe remitido por la Dra. Lilian Núñez Vera a la jueza de Ejecución Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Sandra Kirchhofer.

La médica cirujana remarca en su informe que el interno se encuentra en tratamiento farmacológico activo para el control de sus patologías de base, desvirtuando así el supuesto estado grave de salud que argumentó la Abg. María Gloria Núñez, representante legal de Ramón González Daher, para solicitar su salida de la prisión.

González Daher insiste en dejar la cárcel

La Abg. María Gloria Núñez López, defensora del usurero RGD, planteó esta semana una ampliación de la tutela jurisdiccional, requiriendo la urgente constitución de un médico forense a la Penitenciaría de Emboscada, a fin de evaluar al condenado a 15 años de cárcel, argumentando una supuesta emergencia médica de riesgo vital.

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En el escrito presentado a la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer, la letrada argumenta un estado de vulnerabilidad del condenado a 15 años de pena privativa de libertad, ya que es un adulto mayor de 75 años con polipatologías crónicas y un cuadro gripal severo preexistente.

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A criterio de la defensa, los mecanismos administrativos internos de la Penitenciaría de Emboscada son “insuficientes y lentos” ante una emergencia biológica “que compromete la vida en términos de horas”.

En consecuencia, solicitó al Juzgado de Ejecución que ordene con carácter de extrema urgencia la constitución de un médico forense de turno del Poder Judicial en la cárcel de Emboscada, a fin de que examine al interno, verifique el cuadro febril y el sangrado denunciado, emitiendo dictamen inmediato con recomendación de traslado hospitalario si así correspondiere.

RGD y su hijo cumplen histórica condena

El 2 de julio pasado el Ministerio de Justicia trasladó a Ramón González Daher y a su hijo Fernando González Karjallo al Centro de Reinserción Social Martín Mendoza, en Emboscada, tras investigaciones que detectaron presuntos privilegios y el acceso a objetos prohibidos (teléfonos celulares) dentro de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, donde estaban recluidos.

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El pasado 7 de setiembre se cumplieron cuatro años de la histórica condena que cumplen Ramón González Daher, a 15 años de cárcel, por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa; y su hijo Fernando González Karjallo, a 5 años de prisión, por lavado de activos provenientes de la usura.

El fallo fue dictado el 17 de diciembre de 2021 por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Claudia Criscioni (actualmente camarista), Yolanda Portillo y Yolanda Morel.

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En el juicio oral que finalizó el 10 de diciembre de 2021 el entonces fiscal anticorrupción Osmar Legal (hoy juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado) y la Abg. Patricia Doria, representante del querellante adhesivo Julio Mendoza Yampey; probaron que entre los años 2014 y 2019 el clan González Daher otorgó préstamos usurarios a al menos 156 personas.