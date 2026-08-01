Víctimas de usura reaccionan ante pedido de RGD para salir de aislamiento

El Ministerio de Justicia trasladó a inicios del mes de julio a Ramón González Daher y a su hijo Fernando González Karjallo al Centro de Reinserción Social Martín Mendoza, en Emboscada, tras investigaciones que detectaron presuntos privilegios y el acceso a objetos prohibidos dentro de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, donde estaban recluidos.

Las autoridades de Justicia informaron, mediante un comunicado publicado el 2 de julio, que a partir del traslado, los condenados quedarían sometidos al régimen de seguridad y disciplina vigente en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, en Emboscada.

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Empero, luego de tres semanas en una celda de aislamiento, la defensa de Ramón González Daher, ejercida por la abogada Raquel Talavera, solicitó a la jueza de Ejecución Especializada en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción Sandra Kirchhofer, el cese inmediato de la reclusión del condenado a 15 años de cárcel en un pabellón de aislamiento y su traslado a un pabellón con régimen de encierro convencional.

En el escrito presentado, Talavera solicita a la magistrada que tenga en cuenta “por razones de humanidad, la avanzada edad y el delicado estado de salud de Ramón González Daher”, y que adopte toda otra medida de protección de su vida e integridad personal.

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La reacción de víctimas de usura al pedido de RGD

Luego de conocer el incidente de tutela jurisdiccional presentado por la defensa de Ramón González Daher, las víctimas de usura expresaron preocupación por las posibles maniobras con respecto a su salud, en atención a los antecedentes del condenado a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa.

El empresario Armindo Vera Ferrer, una de las víctimas de clan González Daher, recordó que el usurero luqueño utilizó un certificado medico falsificado para no presentarse a la lectura de su condena, en diciembre de 2021.

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Agregó que Ramón González Daher se encuentra en una cárcel de máxima seguridad porque se trata de un recluso peligroso, ya que estando condenado y en prisión, siguió delinquiendo, incluso con la extorsión y amenazas para cobrar los excesivos intereses, de deudas ya canceladas, a las víctimas de usura, según refirió Vera Ferrer.

“Las víctimas seguimos con temor a lo que pueda hacer este delincuente. Existen publicaciones de mensajes y audios de Ramón González Daher amenazando, como cuando le dijo a la esposa de Luis Arza que su marido podría terminar como Mauricio Schwartzman, es decir, asesinado. También cuando le pidió al hijo de Lalo Gómez, que le apriete a Fernando Pfannl”, enfatizó el vocero de las víctimas de usura.

Armindo Vera señaló además que, mediante presuntos sobornos, tanto Ramón González Daher como su hijo (Fernando González Karjallo) consiguieron privilegios en la prisión de la cárcel de Coronel Oviedo, donde le incautaron diez celulares y bebidas alcohólicas que padre e hijo tenían en sus celdas; y también en Asunción, ya que en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza también encontraron aparatos telefónicos en sus sitios de reclusión.

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Con estos antecedentes, la víctima de usura expresó a ABC que Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo deben continuar cumpliendo condena en una cárcel de máxima seguridad, como el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, en Emboscada, donde actualmente están recluidos.

Informe médico sobre Ramón González Daher

Por orden de la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer, en atención al incidente planteado por la defensa, el médico forense del Poder Judicial Viviano Jara Rivas se constituyó en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, para evaluar el estado de salud del usurero luqueño Ramón González Daher, de 75 años.

El profesional informó a la magistrada que el condenado a 15 años de cárcel es un paciente conocido portador de patologías de base, en tratamiento con medicación crónica múltiples dentro de la penitenciaria.

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Jara Rivas resalta en su informe que, si bien existen condiciones para su cuidado en la penitenciaría donde está recluido, se necesita un mayor control y mejor identificación de la medicación que recibe, además de los controles de su enfermedad crónica con estudios de laboratorios e imágenes.

“La tutela jurisdiccional busca que Ramón González Daher salga de ese módulo de encierro por 24 horas para una persona de tercera edad y con todos los problemas de salud que tiene él. Ya que el Estado quiere tenerlo encerrado, debe garantizar las condiciones mínimas para resguardar su vida y su integridad”, expresó la Abg. Raquel Talavera a ABC sobre el pedido realizado al juzgado de Ejecución.