Ramón González Daher insiste en salir de prisión alegando problemas de salud

La Abg. María Gloria Núñez López, defensora del usurero Ramón González Daher, planteó una ampliación de la tutela jurisdiccional, requiriendo la urgente constitución de un médico forense a la Penitenciaría de Emboscada, a fin de evaluar al condenado a 15 años de cárcel, argumentando una supuesta emergencia médica de riesgo vital.

“Vengo de manera urgente e imperiosa a denunciar el gravísimo estado de salud en el que se encuentra mi defendido y a solicitar que se ordene la inmediata constitución de un médico forense del Poder Judicial a la cárcel Martín Mendoza (Emboscada), a fin de evaluar su condición física general y dictaminar su traslado de emergencia a un centro asistencial de alta complejidad”, resalta parte del escrito presentado por la defensa.

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La letrada agrega que este jueves 22 de octubre se constituyó en el penal para verificar las condiciones de reclusión de Ramón González Daher y, supuestamente, lo encontró en un estado de “languidez alarmante” y con un cuadro febril agudo.

En el escrito presentado a la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer, la representante legal de RGR argumenta un estado de vulnerabilidad del condenado a 15 años de pena privativa de libertad, ya que es un adulto mayor de 75 años de edad con polipatologías crónicas y un cuadro gripal severo preexistente.

Recursos para asistir a RGD en la cárcel “son insuficientes”

La defensa del usurero luqueño condenado a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa fundamenta que los mecanismos administrativos internos de la Penitenciaría de Emboscada son “insuficientes y lentos” ante una emergencia biológica “que compromete la vida en términos de horas”.

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“El derecho a la vida es el valor supremo de la Constitución Nacional (Art. 4) y el Estado paraguayo ostenta una posición de garante absoluto sobre la integridad física de las personas privadas de su libertad”, resaltó la Abg. María Gloria Núñez en el pedido de ampliación de la tutela jurisdiccional.

En consecuencia, la defensa solicita al Juzgado de Ejecución que ordene con carácter de extrema urgencia la constitución de un médico forense de turno del Poder Judicial en el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza” (Emboscada), a fin de que examine al interno, verifique el cuadro febril y el sangrado denunciado, emitiendo dictamen inmediato con recomendación de traslado hospitalario si así correspondiere.

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También pide autorización de manera anticipada, ante el dictamen del profesional forense, para el traslado de urgencia de Ramón González Daher a un centro de salud u hospital que cuente con el equipamiento necesario para contener la hemorragia y estabilizar el cuadro clínico.

Privilegios de RGD y su hijo en la cárcel

El 2 de julio pasado el Ministerio de Justicia trasladó a Ramón González Daher y a su hijo Fernando González Karjallo al Centro de Reinserción Social Martín Mendoza, en Emboscada, tras investigaciones que detectaron presuntos privilegios y el acceso a objetos prohibidos (teléfonos celulares) dentro de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, donde estaban recluidos.

Dicho traslado de Ramón González Daher y su hijo, desde la Unidad Penitenciaría Industrial Esperanza a la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Emboscada, se produjo luego de reiterados hallazgos de teléfonos celulares en poder de los condenados. Sin embargo, el 11 de setiembre ambos pasaron a celdas convencionales.

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En enero de 2025 fueron incautados diez teléfonos celulares durante un procedimiento en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo. Tras ese operativo, ambos fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE).

Sin embargo, en junio de este año volvieron a ser encontrados dos teléfonos iPhone: uno en la celda de Ramón González Daher y otro en la de Fernando González Karjallo, pese a los controles implementados en ese establecimiento.

Clan González Daher cumple histórica condena

El pasado 7 de setiembre se cumplieron cuatro años de la histórica condena que cumplen Ramón González Daher, a 15 años de cárcel, por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa; y su hijo Fernando González Karjallo, a 5 años de prisión, por lavado de activos provenientes de la usura.

El fallo fue dictado el 17 de diciembre de 2021 por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Claudia Criscioni (actualmente camarista), Yolanda Portillo y Yolanda Morel.

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En el juicio oral que finalizó el 10 de diciembre de 2021 el entonces fiscal anticorrupción Osmar Legal (hoy juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado) y la Abg. Patricia Doria, representante del querellante adhesivo Julio Mendoza Yampey; probaron que entre los años 2014 y 2019 el clan González Daher otorgó préstamos usurarios a al menos 156 personas.

Aparte de las penas de cárcel el Tribunal de Sentencia ordenó también el comiso especial de los bienes del clan por G. 240.554.525.035 y US$ 11.711.977, es decir, más de 53 millones de dólares al cambio actual de la moneda americana (G. 5.800). Dicho monto es fruto de los intereses excesivos pagados por las víctimas de la usura, según lo probado en el juicio oral.