RGD y su hijo cumplen 4 años de condena: el quiebre de la defensa por “maniobras oscuras”

El pasado 24 de agosto los abogados Raquel Talavera y Erich Ratzlaff presentaron renuncia como defensores del usurero luqueño Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, quienes este lunes 7 de setiembre cumplen 4 años en la cárcel, en el marco de la sentencia que los condenó a 15 y 5 años de prisión, respectivamente, por usura grave y otros hechos.

Ambos profesionales del Derecho argumentaron que renunciaban por “razones de ética y decoro profesional”, ya que no comparten las estrategias procesales adoptadas por sus colegas María Gloria Núñez y Carolina González, quienes se sumaron a la defensa del clan luqueño. Incluso esta última es esposa de Fernando González Karjallo.

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Tanto Talavera como Ratzlaff resaltan en sus escritos de renuncia que las actuaciones de las otras defensoras de RGD y su hijo “configuran maniobras oscuras y peligrosas”, que los renunciantes no comparten ni convalidan, ya que van “en directo perjuicio de los intereses” de los propios encausados.

Los renunciantes agregaron que “los vínculos familiares y de otra índole” que unen a las abogadas María Gloria Núñez y Carolina González, con Ramón González Daher y Fernando González Karjallo, comprometen la objetividad, la independencia y la unidad de dirección técnica de la defensa.

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¿Maniobras oscuras del clan González Daher?

Si bien este lunes (7 de setiembre de 2026) Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo cumplen 4 años de la sentencia que los condenó a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa; y a 5 años de prisión por lavado de activos provenientes de la usura, en ese orden, los numerosos recursos dilatorios planteados por la defensas siguen trabando los procesos de comiso de bienes y el resarcimiento a las víctimas de los préstamos excesivos.

Además, las constantes chicanas planteadas por los representantes de González Karjallo siguen dilatando la audiencia preliminar en la causa que afronta junto a su madre Delcia Karjallo y su esposa, Carolina González, por presunto lavado de dinero de la usura. La acusación se presentó el 3 de julio de 2024, es decir, hace más de dos años.

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Sin embargo, viendo los argumentos de las renuncias de los abogados Raquel Talavera y Erich Ratzlaff, como defensores de los condenados; indefectiblemente surge la siguiente pregunta: ¿Qué maniobras oscuras y peligrosas están realizando las nuevas representantes de Ramón González Daher y su hijo?

Recordemos que en el juicio oral, en la causa que fueron condenados a 15 y 5 años de cárcel, se probó que el clan González Daher presentó 156 denuncias falsas contra sus víctimas de usura; además presentaron demandas contra sus clientes utilizando cheques robados, usaron a fiscales y jueces para apretar a las víctimas, y desde la cárcel siguen operando, ya que se filtraron chats con el presunto narcotraficante Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, a quien recurrieron para “apretar” a Fernando Pfannl, una de sus tantas víctimas de usura.

¿Qué dice la nueva defensora de González Daher?

La Abg. María Gloria Núñez rechazó categóricamente las afirmaciones de sus colegas Raquel Talavera y Erich Ratzlaff, en cuanto a las supuestas “maniobras oscuras y peligrosas”, que argumentaron ambos letrados renunciantes a la defensa de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo.

Mediante un comunicado, Núñez expresó que el uso de denuncias infundadas y argumentos subjetivos, por parte de sus colegas salientes, constituye una estrategia para ocultar sus propias falencias jurídicas.

“Recurren a estas estrategias únicamente para desviar la atención de sus propias falencias jurídicas. En este proceso, ciertas posturas imprecisas han actuado como un verdadero palo en la rueda, entorpeciendo y dilatando innecesariamente el correcto avance del trámite judicial en perjuicio directo del debido proceso”, resalta parte del comunicado de la letrada.

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Finalmente, Núñez señaló que su prioridad es garantizar una tutela judicial efectiva, respondiendo a cada traba procesal “con argumentos jurídicos sólidos y con la transparencia que me caracteriza en los tribunales, que es el único ámbito donde se debe litigar”, según el comunicado.