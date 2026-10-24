Participación electoral es cercenada por la “ley mordaza”, denuncian paraguayos migrantes

El 27 de diciembre del 2024 el Presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la confusa Ley N.º 7443, por la cual establece la “inscripción en el Registro Cívico Permanente de ciudadanos paraguayos y paraguayas residentes en el Paraguay y en el extranjero para el pleno ejercicio del derecho al voto”.

La iniciativa la presentó el diputado José Rodríguez (ANR, cartista) y fue con la excusa de que los “muertos podrían votar” y para no “ensuciar el padrón nacional”.

Gloria Duarte y Susana Silvero, de la Asociación de Migrantes Paraguayos, anunciaron que presentarán un pedido de derogación de esta ley ante el Congreso Nacional, ya que la normativa, llamada “ley mordaza”, les restringe el derecho al voto a los paraguayos y a las paraguayas que residen en el extranjero. Agregaron que es en Paraguay donde hacen votar a los muertos ante el argumento del diputado.

Gloria señaló que cuando estaba vigente la ley 6.951, la inscripción de los paraguayos en el extranjero era automática y solo en tres meses se inscribieron más de 14.000 personas, pero tras su derogación con la ley 7.443, ahora deben hacerlo de manera personal y gestionar por su cuenta la inscripción a través de la página web del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TJSE), la cual no funciona y ante los reclamos que realizaron a las autoridades, no les dan respuesta, por lo que consideran que existe un retroceso muy importante en sus derechos.

Lea más: MITIC: Identidad Electrónica está disponible para paraguayos en el exterior

“Tenemos que apuntarnos en la página web de la Justicia Electoral, que no funciona, porque cuando una persona quiere inscribirse, no funciona el correo, te piden el nombre de tu abuelo, de todo un poco, después te tienen que llamar por teléfono, que eso a mí me parece bien, pero ¿por qué no hay una voluntad de que hagan un cruzamiento de datos?, porque nosotros tenemos consulados, tenemos relaciones exteriores, ellos saben todito quién va, quién fallece", precisó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cruzamiento de datos con consulados

Gloria aseguró que las instituciones paraguayas tienen la capacidad para hacer el cruzamiento de datos a través de las embajadas y consulados, mediante la inscripción consular, pero las autoridades no tienen voluntad para realizarlo.

Por su parte, Susan recordó que pese a que están en el extranjero, los migrantes paraguayos son uno de los motores más importantes de la economía del país, considerando que Paraguay registra un ingreso de US$ 1.350 millones solo en el 2025 y que en el acumulado desde el 2008 es equivalente a cerca del 31% del Producto Interno Bruto (PIB) paraguayo, por parte de los aproximadamente 1.500.000 paraguayos en el extranjero.

“Con esas remesas que son enviadas se mueve la economía, compran, crean negocios, se pagan impuestos. Entonces, ¿por qué obstaculizar el voto de nosotros que somos migrantes, que somos paraguayos y que no cortamos raíces con nuestro país?“, cuestionó.

Lea más: Tras ir contra el voto en el exterior, Senado declara Día Nacional del Migrante Paraguayo

Denunció también que en vez de fortalecer la política en el exterior para los migrantes, se cierran consulados, lo que también dificulta que puedan continuar ejerciendo sus derechos como paraguayos o que no puedan llegar hasta el consulado más cercano. Además, la burocracia y la lentitud en la respuesta ante la solicitud de inscripción en el padrón también les genera frustración, ya que pueden tardar hasta seis meses en responder desde el TJSE, como así también para la renovación de los pasaportes.

“Después la respuesta puede ser, ‘apruebo tu solicitud’ o tenés que subsanar algún error. Imaginate, es un camino ida y vuelta, el tiempo que tiene, si ya tardó tres, cuatro o quizás no tiene respuesta y después subsanar otra vez un error, estamos quitando el derecho al voto, ejercer este derecho fundamental de todo paraguayo”, insistió.

Denuncian falta de apoyo a migrantes paraguayos

Denunciaron además que no reciben otros tipos de asistencias por parte del Estado paraguayo, como apoyo para las mujeres que son violentadas en otros países, acceso a la información en los dos idiomas, tanto en guaraní como en castellano, apoyo para la repatriación de cuerpos, apoyo para el retorno voluntario, entre varios otros.

“Hay un retroceso en materia de derechos. Entonces creo que el 30 vamos a ir con una agenda bastante cargada y con derechos que nos corresponde, derechos constitucionales que nos corresponden y ahí van a estar los diputados, senadores, los cuales nos van a escuchar como paraguayas que somos, porque nuestros derechos no termina en las fronter”, sentenció.

Lea más: Repatrian a seis paraguayos en situación de vulnerabilidad

El 30 será el último día del séptimo Congreso de la Migración Paraguaya en el Mundo, el cual se realizará en la Sala Bicameral del Congreso Nacional, donde participarán representantes de paraguayos residentes en varias partes del mundo, como también autoridades nacionales como senadores, diputados y representantes del Poder Ejecutivo y Judicial.

El mismo es organizado por el Grupo impulsor que forma parte de la Coordinadora de Migración Praguaya (Comipar). Las fechas de las audiencias serán el 28, 29 y 30 de octubre. También en el marco del congreso, las representantes de migrantes participarán de una audiencia con una de las autoridades del TSJE.

Además, Gloria contó que harán entrega en Carayaó, departamento de Caaguazú, de una donación elegida por los migrantes para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), la cual es la séptima que realizan desde la organización.