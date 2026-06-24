Tras ir contra el voto en el exterior, Senado declara Día Nacional del Migrante Paraguayo

Tras un prolongado debate sobre qué gobiernos causaron más migrantes, exiliados políticos y económicos, el pleno de la Cámara Alta aprobó por unanimidad y con aplausos declarar el 9 de octubre como el Día del Migrante Paraguayo. El expediente vuelve a Diputados.

No obstante, durante el tratamiento los opositores también lanzaron duras críticas contra el oficialismo por aprobar recientemente leyes contra el voto de los paraguayos en el exterior.

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Remesas enviadas

Se trata de una iniciativa presentada por el diputado Cleto Giménez (PLRA) quien en su exposición señaló que datos oficiales del 2023, estimaron que las remesas familiares alcanzaron US$ 621 millones, superando a los ingresos por las binacionales hidroeléctricas (US$ 539 millones) y a la Inversión Extranjera Directa (US$ 241 millones), según la Comisión para América Latina y el Caribe – CEPAL.

El diputado proyectista también había señalado en su proyecto que las últimas mediciones, realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, indican que más de dos millones de compatriotas se encuentran radicados en el extranjero, principalmente en los países de Argentina, España, Estados Unidos y Brasil. Esto representa casi el 30 % de nuestra población total.

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Recuerdan ley contra voto en el exterior

Durante el debate, numerosos senadores repudiaron al oficialismo.

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Eduardo Nakayama (Ind) señaló que la propuesta es una “bofetada” y una “burla” a los migrantes tras la aprobación y promulgación de la ley que buscaba anular la inscripción automática de paraguayos en el exterior.

Celeste Amarilla (PLRA) coincidió en que el cartismo pretendió cercenar el derecho al voto de los migrantes.

Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) señaló que hace falta visibilizar a los migrantes y resaltó que gracias a sus remesas miles de familias sobreviven en el país.

Ever Villalba (PLRA) señaló que miles de paraguayos migran a la Argentina en busca de salud y oportunidades.

Derlis Maidana (ANR) sostuvo que la migración es un fenómeno mundial y que no se podía culpar solamente al Partido Colorado por este proceso. Recalcó que también hubo exiliados durante los gobiernos liberales de 1904 a 1940.