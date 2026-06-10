Repatrian a seis paraguayos en situación de vulnerabilidad

La Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (Sederrec) informó que el Gobierno, a través del Programa de Retorno Asistido, facilitó en los últimos días la repatriación de seis compatriotas en situación de vulnerabilidad.

Según el reporte oficial, del total de casos atendidos recientemente, dos corresponden a personas en situación de vulnerabilidad y cuatro a restos mortales, en el marco de las acciones de asistencia y acompañamiento a paraguayos en el exterior.

La institución informó, además, que en lo que va del año ya concretó la repatriación de 176 connacionales, de los cuales 131 corresponden a restos mortales y 45 a ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

El reporte de la Sederrec señala que estas gestiones forman parte del compromiso del Estado de acompañar a los paraguayos en el exterior “brindando apoyo en situaciones críticas y facilitando su retorno al país cuando sea necesario”.

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“Ningún paraguayo debe sentirse solo”

“Ningún paraguayo debe sentirse solo, sin importar dónde esté“, señala Repatriados. Indica que el trabajo coordinado para atender casos de repatriación en distintos contextos.

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Repatriados refiere que el Programa de Retorno Asistido “continúa activo y brinda acompañamiento integral a connacionales que requieren apoyo para regresar al territorio nacional, así como a sus familias en Paraguay”.

Fusión con la Cancillería

El proyecto de ley que fusiona la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales con el Ministerio de Relaciones Exteriores quedó sancionado automáticamente mediante el mecanismo de sanción ficta, luego de que venciera el plazo constitucional el pasado 31 de mayo, sin que el Senado se pronunciara sobre las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

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La normativa aprobada dispone la desaparición de la actual Secretaría de Repatriados como institución autónoma y su absorción por parte de la Cancillería Nacional, que pasará a concentrar todas las políticas públicas relacionadas con los paraguayos que residen en el exterior, el retorno de connacionales al país y la asistencia a refugiados paraguayos.

Se espera que el presidente Santiago Peña promulgue el proyecto de ley para la entrada en vigencia.