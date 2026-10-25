Violencia doméstica: los 20 puntos claves que piden aplicar los juzgados de Paz

La guía de valoración de riesgos fue propuesta al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el ministro Víctor Ríos Ojeda como medida para brindar una mejor atención en casos de violencia doméstica en los juzgados de Paz, en la última sesión ordinaria.

El ministro Ríos explico que el trabajo es el resultado de una exhaustiva pesquisa realizada por un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) y de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Pilar (UNP).

“El trabajo se desarrolla desde una perspectiva interdisciplinaria, integrando aportes de la criminología, el derecho y otras ciencias sociales, y recuperando experiencias internacionales de valoración del riesgo de violencia de pareja, con el propósito de construir una herramienta adaptada al contexto jurídico e institucional paraguayo”, explica la presentación, que será objeto de estudio por parte de los demás ministros por 15 días.

El ministro Ríos explicó que los principales antecedentes considerados para la elaboración del documento son la guía SARA (Spousal Assault Risk Assessment Guide) que se aplica en los Estados Unidos, el Danger Assessmenty el protocolo RVD-BCN de Barcelona, España, complementados con investigaciones sobre factores asociados a agresiones graves y violencia letal.

Lea más: Caso Deisy Giménez: “La Justicia debe llegar antes de que la violencia sea una tragedia”

Los indicadores para evaluar los riesgos en los casos de violencia doméstica

A criterio del ministro Ríos, la aplicación de esta guía de indicadores a ser considerados al momento de la presentación de la denuncia, permitirán al juzgador evaluar adecuadamente cada situación y actuar en consecuencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos 20 parámetros a ser considerados son los siguientes:

Violencia física previa contra la víctima o parejas anteriores - Agresiones anteriores, su gravedad, frecuencia y consecuencias, aunque no hayan sido denunciadas. Escalada reciente de la violencia - Aumento de la frecuencia o gravedad de las agresiones, o aparición de nuevas formas de violencia. Amenazas graves de muerte o lesiones graves - Contenido de las amenazas, reiteración, medios disponibles y actos preparatorios. Registrar las expresiones utilizadas. Estrangulamiento, sofocación o asfixia - Presión sobre el cuello, obstrucción de nariz o boca u otras acciones destinadas a impedir la respiración. Violencia y coerción sexual - Actos sexuales impuestos mediante fuerza, intimidación, amenazas u otras formas de coacción. Control coercitivo y abuso psicológico grave - Restricciones sobre desplazamientos, comunicaciones, vínculos, trabajo o dinero; intimidación y humillaciones persistentes. Celos extremos, posesividad y dominación - Acusaciones persistentes, exigencias de exclusividad y represalias frente a decisiones autónomas de la víctima. Acoso, persecución y vigilancia - Seguimientos, aparición en lugares frecuentados, contactos insistentes, vigilancia digital o mediante terceros. Acceso a armas, utilización o amenazas con armas - Disponibilidad de armas de fuego y utilización o amenazas con cualquier arma u objeto empleado para agredir. Amenazas, ideas o intentos suicidas del denunciado - Manifestaciones o conductas suicidas, especialmente cuando se vinculan con amenazas contra la víctima. Separación reciente, anunciada o rechazada por el denunciado - Ruptura o intención de terminar la relación y reacciones de amenaza, persecución o control del denunciado. Antecedentes policiales o judiciales e incumplimiento de medidas de protección - Antecedentes relevantes de violencia y desobediencia de prohibiciones de acercamiento, contacto u otras medidas. Registrar ambos componentes por separado. Violencia durante el embarazo - Agresiones, amenazas o coerción durante un embarazo actual o anterior. Violencia o amenazas contra hijos, familiares y terceros - Agresiones o amenazas contra otras personas, incluidas las utilizadas para intimidar o controlar a la víctima. Privación de libertad, encierro o retención - Impedir salir, encerrar o retener físicamente a la víctima, o impedirle pedir auxilio. Percepción de la víctima sobre el riesgo de nuevas agresiones o asesinato - Si considera que el denunciado puede volver a agredirla o matarla y qué hechos sustentan esa percepción. Aislamiento social, dependencia económica y barreras para solicitar protección - Falta de apoyos, recursos, transporte o comunicación y otras dificultades concretas para obtener ayuda. Consumo problemático de alcohol u otras drogas asociado a violencia - Relación entre consumo, amenazas, agresiones o incumplimientos. Evitar inferir riesgo por el consumo aislado. Respuesta institucional insuficiente o dificultades para acceder a protección efectiva - Denuncias sin respuesta, medidas no ejecutadas y obstáculos concretos para recibir protección. Amenazas actuales, proximidad física del denunciado y oportunidad de nuevas agresiones - Amenazas en curso, búsqueda activa de la víctima y posibilidades inmediatas de acceder a ella.

Lea más: Consejo de la Magistratura: falta de preparación tumba al 80% de los postulantes a jueces de Paz

Juzgados de Paz, sin herramientas para evaluar nivel de riesgo de víctimas

Ríos Ojeda resaltó que actualmente, los juzgados de Paz carecen de herramientas que les permita determinar el nivel de riesgo en los casos que llegan a su conocimiento por lo cual, de ser aprobado, el proyecto permitirá estandarizar el procedimiento a seguir.

Lea más: Deisy alertó que su agresor seguía hostigándola, pero juzgado no tramitó aviso a la Fiscalía

“De esta manera, se busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades de prevención y protección del sistema judicial, mediante la incorporación de procedimientos estandarizados que permitan identificar situaciones de riesgo, fundamentar las medidas de protección y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de intervenir ante la violencia de pareja”, indicó Ríos.

Las causas de violencia doméstica no deben ser entendidas únicamente como violencia de género, pues también hay casos derivados de conflictos entre hermanos y aquellas en que las víctimas son adultos mayores. Sin embargo, la mujer sigue siendo la víctima principal en la gran mayoría de las causas abiertas por hechos de violencia ante los juzgados de Paz que casi siempre se da en un contexto de relación de pareja o ex pareja.