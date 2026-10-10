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10 de octubre de 2026 a la - 13:26

Deisy alertó que su agresor seguía hostigándola, pero juzgado no tramitó aviso a la Fiscalía

Bomberos y policías en escena nocturna, con un bombero en uniforme amarillo y un grupo de personas coordinando acciones.
Sitio donde quedó el cuerpo de Deisy Paola, la joven estudiante y trabajadora que fue asesinada a tiros por su exparejaABC

El feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia (22) vuelve a desnudar las negligencias del sistema de Justicia que no brinda protección a las víctimas de violencia familiar. La joven universitaria avisó al juzgado de Paz que su agresor incumplió la orden de alejamiento y seguía acosándola, sin embargo perdió la vida en manos del mismo sin que su denuncia llegue a la Fiscalía.

Por ABC Color
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Deisy Paola Giménez Segovia (22 años) denunció ante la Policía el 18 de septiembre pasado las agresiones y hostigamientos que sufría de parte de su expareja Aldo Alexis Duarte Moreira (26). Dichos episodios de violencia y amenazas ocurrieron el miércoles 16 y jueves 17 de setiembre último, de acuerdo con la denuncia.

Denuncia presentada por víctima de feminicidio Deisy Paola Giménez Segovia.
Denuncia de violencia doméstica presentada por Deisy Paola Giménez Segovia.

Ante la denuncia de la víctima ese mismo viernes 18 de setiembre la jueza de Paz de Turno de Atención Permanente a Víctimas de Violencia Doméstica, de Central, Abg. Natalia Molas, impuso a Aldo Alexis Duarte Moreira las prohibiciones de acercamiento, de hostigar, intimidar, agredir, amenazar y comunicarse a través de cualquier medio con Deisy Paola.

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El juzgado de Paz informó ese mismo día a la Comisaría Jurisdiccional de J. Augusto Saldívar de las medidas de prohibición ordenadas en contra del denunciado, a fin de proteger la vida y la integridad de Deisy Paola.

En la misma tarde del 18 de septiembre, el juzgado de Paz ordenó el alejamiento del agresor de la víctima.
En la misma tarde del 18 de septiembre, el juzgado de Paz ordenó el alejamiento del agresor de la víctima.

Luego, el jueves 1 de octubre, se realizó la audiencia en la que la universitaria de 22 años se ratificó en su denuncia de violencia doméstica y, además, alertó a la jueza de Paz Lidia Fariña, encargada del caso, que Aldo Alexis Duarte Moreira la seguía hostigando, es decir, incumpliendo las medidas que se le había impuesto.

Jueza de Paz dictó oficio, pero alerta no se envió a Fiscalía

La jueza de Paz Lidia Fariña confirmó en el programa Crimen y Castigo de ABC TV que, en atención a la denuncia realizada por Deisy Paola, en la audiencia del jueves 1 de octubre, recién en fecha 7 de octubre ella, como magistrada a cargo del caso, dictó el Oficio N° 1306 informando al fiscal de turno de Lambaré la posible comisión del hecho punible de desacato por parte de Aldo Alexis Duarte Moreira.

Documento oficial del Juzgado de Paz de Lambaré, con sello y firma, sobre caso de violencia doméstica.
Oficio de la jueza de Paz de Lambaré Lidia Fariña, que nunca llegó al Ministerio Público.

Sin embargo dicho oficio firmado por la magistrada no llegó a ser tramitada ante el Ministerio Público, hasta que en la noche del jueves 8 de octubre Deisy Paola fue asesinada por su expareja Aldo Alexis Duarte Moreira (26) en el barrio Santa Lucía de Lambaré.

Vídeo: Feminicidio en Lambaré, joven de 22 años fue asesinada a tiros por su expareja

Fariña argumentó que su juzgado no tramitó con celeridad la comunicación del posible desacato por parte de Aldo Duarte, a la orden de alejamiento de Deisy Paola; debido a las “imposibilidades del sistema”, ya que, según indicó, existen varios procesos que se deben cumplir dentro del juzgado y además, porque estaba cubriendo otros dos juzgados como magistrada interina.

“Yo estoy cubriendo el juzgado de Paz de Lambaré, como interina, los días lunes, miércoles y viernes; mientras que en el juzgado de Paz de J. Augusto Saldívar, de donde soy jueza de origen, estoy los martes y jueves. Además, actualmente estoy cubriendo como interina el juzgado de Paz de Itá”, fundamentó la magistrada.

Comunicación de desacato es deber del juzgado

Familiares y amigos de la víctima de feminicidio denunciaron que, supuestamente, en el juzgado de Paz a cargo de la jueza Lidia Fariña les indicaron que era la víctima la que debía encargarse de tramitar la comunicación de desacato, ante el Ministerio Público.

Hombre joven, de pie con manos esposadas, viste camiseta amarilla y gris, abrigo negro y pantalones oscuros en ambiente sencillo.
Aldo Alexis Duarte Moreira, principal sospechoso del feminicidio de Deisy Giménez.

Sin embargo, la magistrada afirmó a ABC que tal cosa no ocurrió, ya que la tramitación del oficio que informa al Ministerio Público la posible comisión del hecho punible de desacato, por parte del denunciado por violencia doméstica, es obligación del juzgado.

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Finalmente Fariña dijo estar muy consternada y dolida por el crimen de Deisy Paola. “Pareciera ser que nada de lo que hacemos es suficiente para acabar con esta situación”, sentenció la magistrada.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

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