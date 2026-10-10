Deisy alertó que su agresor seguía hostigándola, pero juzgado no tramitó aviso a la Fiscalía

Deisy Paola Giménez Segovia (22 años) denunció ante la Policía el 18 de septiembre pasado las agresiones y hostigamientos que sufría de parte de su expareja Aldo Alexis Duarte Moreira (26). Dichos episodios de violencia y amenazas ocurrieron el miércoles 16 y jueves 17 de setiembre último, de acuerdo con la denuncia.

Ante la denuncia de la víctima ese mismo viernes 18 de setiembre la jueza de Paz de Turno de Atención Permanente a Víctimas de Violencia Doméstica, de Central, Abg. Natalia Molas, impuso a Aldo Alexis Duarte Moreira las prohibiciones de acercamiento, de hostigar, intimidar, agredir, amenazar y comunicarse a través de cualquier medio con Deisy Paola.

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El juzgado de Paz informó ese mismo día a la Comisaría Jurisdiccional de J. Augusto Saldívar de las medidas de prohibición ordenadas en contra del denunciado, a fin de proteger la vida y la integridad de Deisy Paola.

Luego, el jueves 1 de octubre, se realizó la audiencia en la que la universitaria de 22 años se ratificó en su denuncia de violencia doméstica y, además, alertó a la jueza de Paz Lidia Fariña, encargada del caso, que Aldo Alexis Duarte Moreira la seguía hostigando, es decir, incumpliendo las medidas que se le había impuesto.

Jueza de Paz dictó oficio, pero alerta no se envió a Fiscalía

La jueza de Paz Lidia Fariña confirmó en el programa Crimen y Castigo de ABC TV que, en atención a la denuncia realizada por Deisy Paola, en la audiencia del jueves 1 de octubre, recién en fecha 7 de octubre ella, como magistrada a cargo del caso, dictó el Oficio N° 1306 informando al fiscal de turno de Lambaré la posible comisión del hecho punible de desacato por parte de Aldo Alexis Duarte Moreira.

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Sin embargo dicho oficio firmado por la magistrada no llegó a ser tramitada ante el Ministerio Público, hasta que en la noche del jueves 8 de octubre Deisy Paola fue asesinada por su expareja Aldo Alexis Duarte Moreira (26) en el barrio Santa Lucía de Lambaré.

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Fariña argumentó que su juzgado no tramitó con celeridad la comunicación del posible desacato por parte de Aldo Duarte, a la orden de alejamiento de Deisy Paola; debido a las “imposibilidades del sistema”, ya que, según indicó, existen varios procesos que se deben cumplir dentro del juzgado y además, porque estaba cubriendo otros dos juzgados como magistrada interina.

“Yo estoy cubriendo el juzgado de Paz de Lambaré, como interina, los días lunes, miércoles y viernes; mientras que en el juzgado de Paz de J. Augusto Saldívar, de donde soy jueza de origen, estoy los martes y jueves. Además, actualmente estoy cubriendo como interina el juzgado de Paz de Itá”, fundamentó la magistrada.

Comunicación de desacato es deber del juzgado

Familiares y amigos de la víctima de feminicidio denunciaron que, supuestamente, en el juzgado de Paz a cargo de la jueza Lidia Fariña les indicaron que era la víctima la que debía encargarse de tramitar la comunicación de desacato, ante el Ministerio Público.

Sin embargo, la magistrada afirmó a ABC que tal cosa no ocurrió, ya que la tramitación del oficio que informa al Ministerio Público la posible comisión del hecho punible de desacato, por parte del denunciado por violencia doméstica, es obligación del juzgado.

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Finalmente Fariña dijo estar muy consternada y dolida por el crimen de Deisy Paola. “Pareciera ser que nada de lo que hacemos es suficiente para acabar con esta situación”, sentenció la magistrada.