Consejo de la Magistratura: falta de preparación tumba al 80% de los postulantes a jueces de Paz

El pasado 13 de octubre, un total de 217 postulantes al cargo de juez de Paz se presentaron para el examen de conocimientos específicos, en el Consejo de la Magistratura (CM). La falta de preparación de la mayoría de ellos quedó expuesta en los puntajes y derivó en el aplazo masivo por no alcanzar ni siquiera el puntaje mínimo.

El Dr. César Ruffinelli, miembro del Consejo de la Magistratura, expuso en entrevista con ABC Color que las pruebas son de selección múltiple, con un total de 75 ítems, los cuales tienen un valor de 2 puntos cada uno, por ende, el examen es de 150 puntos. Detalló, además, que el nivel de rendimiento es del 70%, contrario a la universidad que es del 60%, por lo que para calificar los postulantes debían alcanzar como mínimo 105 puntos.

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Sin embargo, del total de postulantes, un total de 173 no lograron ni siquiera igualar la línea de la puntuación mínima. Este número de aplazados equivale a poco más del 79,7% de los concursantes, quienes como consecuencia quedaron descalificados y no podrán integrar la grilla de elegibles de cara a la conformación de ternas.

De todos los aplazados, 144 postulantes obtuvieron menos de 90 puntos, lo que representa casi dos tercios de los examinados, mientras que 29 concursantes quedaron entre los 90 y los 104 puntos.

Según expuso Ruffinelli, hubo un caso de entrega de la hoja de examen en blanco con puntaje 0 y el mínimo hecho entre los aplazados fue de 18 puntos.

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Por otra parte, se resalta que solo 44 postulantes aprobaron el examen alcanzando el puntaje mínimo requerido, siendo mayor de todos ellos 142 puntos.

Ruffinelli explicó que, en el marco de los concursos “el Consejo de la Magistratura tiene dos tipos de exámenes habilitantes para la grilla; el primero es de competencias generales sobre la Constitución Nacional, y el segundo es para los fueros específicos, penal, civil, multifueros, tribunal de cuentas, entre otros más”.

Miembro del CM atribuye aplazo a la falta de preparación de postulantes

En otro momento, el Dr. César Ruffinelli señaló la falta de preparación de los postulantes como la causante del aplazo masivo registrado.

“Lamentablemente los que se aplazaron no van a formar parte de la grilla pues quedaron descalificados”, sostuvo.

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Indicó posteriormente que “es un examen que requiere un alto rendimiento”, con relación a la prueba de conocimientos específicos. Luego, ante la consulta de cuáles fueron los aspectos en común en donde hubo más fallos, Ruffinelli refirió que “se nota en los aspectos de derecho penal y civil. En esos aspectos”.

“No se puede improvisar para este tipo de exámenes, porque el de jueces de Paz es multifuero y abarca ejes temáticos de las áreas penal, civil y laboral. Realmente tienen mucha competencia”, añadió.

Ejes temáticos están disponibles en la web del CM

Ruffinelli expresó: “Lo que te puedo decir observando y analizando los errores, es la falta de preparación, porque los ejes temáticos están en la página web del Consejo de la Magistratura. Necesitas sí o sí estudiar. Es una responsabilidad personal”.

Reiteró el miembro del órgano constitucional que “la falta de lectura, la falta de preparación”, son las causantes del aplazo masivo “porque uno siempre tiene que estar estudiando”.

En otro momento, el Dr. César Ruffinelli expresó que “siempre son los mismos ejes temáticos para los exámenes, que se publican con mucha anticipación”. Posteriormente, declaró: “Creo que la principal cuestión es que tienen que prepararse mejor”.

En cuanto al tiempo que llevan publicados los ejes temáticos sobre los cuales se elaboran los exámenes, Ruffinelli expresó que “desde hace más de 5 años están publicados en la página web del Consejo de la Magistratura, uno necesita comprender los contenidos, diferenciar conceptos y aplicarlos a los casos indicados”.

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“La dificultad es la preparación insuficiente, porque tenés que hacer un estudio sistemático de los ejes temáticos”, expresó Ruffinelli.

Sin embargo, ante la situación del alto porcentaje de aplazados Ruffinelli comentó que “tampoco podemos estigmatizar al postulante porque se aplazó; porque puede haber algún caso, se sintió mal. Siempre hay muchas variables. Observamos gente que entregó en blanco su examen y hay también quienes improvisan”.

Por último, Ruffinelli mencionó que otro ámbito en el que también se suele presentar un alto nivel de aplazos es en Defensoría Pública, cuyos postulantes se someten este miércoles al examen de conocimientos específicos. Esto, según detalló, se debería a la amplitud de los ejes temáticos.