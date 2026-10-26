PJC: abren causa penal contra una mujer tras el rescate de sus 4 hijos en estado de vulnerabilidad

La sede regional de Pedro Juan Caballero, del Ministerio Público, informó sobre el inicio de una investigación por Violación del Deber de Cuidado, contra la madre de 4 niños en situación de vulnerabilidad, rescatados de la vía pública.

La fiscala Mirtha Martínez indicó que imputaría a la mujer de 43 años, por el delito de Violación del Deber de Cuidado, teniendo en cuenta que, según las primeras averiguaciones, sus 4 hijos que están bajo su custodia, fueron encontrados en situación de calle y rescatados por una vecina.

¿Cómo fue el rescate?

Según un informe de la Comisaría 15 de Cerro Cora’i, puesto a disposición de la Fiscalía, los 4 niños de 2, 4, 7 y 13 años, fueron vistos y recogidos por una vecina que decidió denunciar el caso ante la sede policial.

Lea más: Estos son los tres delitos contra niños que concentran casi 32.300 denuncias

“Una vecina denunció que visualizó a los niños en la calle, les preguntó por su madre y le dijeron que se fue a una fiesta y los dejó solos; los recogió y llevó a la Comisaría”, señala parte del informe policial.