Nacionales
26 de octubre de 2026 - 17:43

PJC: abren causa penal contra una mujer tras el rescate de sus 4 hijos en estado de vulnerabilidad

Ministerio Público, sede regional de Pedro Juan Caballero.
Ministerio Público, sede regional de Pedro Juan Caballero.Eder Rivas

La Fiscalía de Pedro Juan Caballero inició una investigación penal contra una mujer cuyos cuatro hijos fueron rescatados de la calle.

Por Eder Rivas
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La sede regional de Pedro Juan Caballero, del Ministerio Público, informó sobre el inicio de una investigación por Violación del Deber de Cuidado, contra la madre de 4 niños en situación de vulnerabilidad, rescatados de la vía pública.

La fiscala Mirtha Martínez indicó que imputaría a la mujer de 43 años, por el delito de Violación del Deber de Cuidado, teniendo en cuenta que, según las primeras averiguaciones, sus 4 hijos que están bajo su custodia, fueron encontrados en situación de calle y rescatados por una vecina.

Fiscal Mirtha Martínez, de Pedro Juan Caballero.
Fiscal Mirtha Martínez, de Pedro Juan Caballero.

¿Cómo fue el rescate?

Según un informe de la Comisaría 15 de Cerro Cora’i, puesto a disposición de la Fiscalía, los 4 niños de 2, 4, 7 y 13 años, fueron vistos y recogidos por una vecina que decidió denunciar el caso ante la sede policial.

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“Una vecina denunció que visualizó a los niños en la calle, les preguntó por su madre y le dijeron que se fue a una fiesta y los dejó solos; los recogió y llevó a la Comisaría”, señala parte del informe policial.