Estos son los tres delitos contra niños que concentran casi 32.300 denuncias

Datos del Observatorio del Ministerio Público revelan que entre 2022 y abril de 2026 se registraron 32.252 denuncias por estos delitos, que afectan el desarrollo físico, psicológico y emocional de niños, niñas y adolescentes.

El abuso sexual en niños lidera las estadísticas analizadas por el Ministerio Público, con 15.376 denuncias registradas entre 2022 y el primer cuatrimestre de 2026. Según los datos, en 2022 se investigaron 3.814 denuncias; en 2023, 3.564; en 2024, 3.551; y en 2025, 3.408 casos. Entre enero y abril de 2026 ya se abrieron 1.039 causas.

La figura comprende cualquier acto de carácter sexual realizado contra un niño, niña o adolescente mediante abuso de poder, confianza o superioridad, vulnerando su libertad e integridad sexual.

Las zonas con mayor incidencia son Asunción y los departamentos Central, San Pedro, Caaguazú, Itapúa y Alto Paraná.

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Crecen los casos de violación del deber de cuidado o educación

La violación del deber de cuidado o educación acumula 9.979 denuncias en el periodo analizado y muestra una tendencia creciente.

Las cifras indican 1.859 denuncias en 2022, 2.093 en 2023, 2.315 en 2024 y 2.706 en 2025. En los primeros cuatro meses de 2026 ya se investigan 1.006 casos.

Este hecho punible busca proteger el desarrollo físico, emocional, educativo y social de niños, niñas y adolescentes, sancionando conductas como abandono, negligencia, desatención de necesidades básicas y exposición a situaciones de riesgo.

Asunción, Central, Concepción, San Pedro, Caaguazú, Itapúa y Alto Paraná registran la mayor cantidad de denuncias.

Maltrato bajo tutela mantiene cifras preocupantes

El maltrato de niños y adolescentes bajo tutela suma 6.897 denuncias entre 2022 y abril de 2026.

Durante 2022 ingresaron 1.452 denuncias; en 2023 fueron 1.568; y en 2024 se registraron 1.623 casos. Entre enero y abril de 2026 se contabilizaron 571 denuncias.

La figura penal abarca acciones u omisiones de padres, tutores o responsables que vulneren la integridad física, psicológica o emocional de menores de edad, incluyendo castigos físicos, maltrato emocional, negligencia, explotación y exposición a entornos perjudiciales.

Las zonas con mayor incidencia son Asunción, Central, San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná y Presidente Hayes.

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Fiscalía advierte limitaciones para la atención integral

El Ministerio Público señaló que estos hechos constituyen algunos de los principales desafíos investigativos para la institución.

Asimismo, advirtió que la limitada disponibilidad de recursos humanos y presupuestarios dificulta brindar una respuesta integral a las víctimas, por lo que considera urgente incorporar más psicólogos y trabajadores sociales para fortalecer el Centro de Atención a Víctimas y las unidades fiscales.