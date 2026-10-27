¿Flávio Bolsonaro pasó por Paraguay? Esto responde el titular de Migraciones

Desde esta mañana hay especulaciones que Flávio Bolsonaro habría abandonado Brasil tras su derrota en el balotaje tras la segunda vuelta en el vecino país. Al respecto, el director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, se refirió a las especulaciones sobre la supuesta entrada al país del senador brasileño.

Primeramente, el funcionario detalló que existe una prohibición legal en la institución de difundir datos personales de entrada o salida almacenados en su base de datos, sea “de cualquiera”.

Con relación al caso Bolsonaro en sí, confirmó que en el sistema migratorio paraguayo no figuraba ninguna restricción de ingreso ni alertas internacionales vigentes.

Asimismo, aclaró que la existencia de restricciones en Brasil corresponde de forma exclusiva a las autoridades de ese país y “ya escapa” del control de la DNM.

Por esto, el funcionario enfatizó que la institución únicamente está facultada para brindar información pública cuando existe una orden de detención o expulsión concretada.

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Bolsonario estaría rumbo a Estados Unidos

El paradero de Flávio Bolsonaro es un misterio tras el triunfo de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, en un escenario cruzado por acusaciones de fuga, rechazo de su entorno y causas por lavado de dinero. Allegados del candidato de derecha dice que este y su familia fueron a Estados Unidos para pedir asilo político.

El paradero del senador brasileño Flávio Bolsonaro se ha convertido en una incógnita en las últimas horas, luego de que trascendieran versiones encontradas sobre su posible salida del país e incumpliera la solicitud de la Policía Federal de entregar sus pasaportes.La medida restrictiva, que incluye la prohibición de salir de Brasil, le fue notificada tras visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, un día después de la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.

En un principio, circularon reportes sobre un supuesto pedido de asilo e ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina durante la madrugada del martes. Sin embargo, estas versiones fueron tajantemente desestimadas por el Gobierno argentino, según recuento de CNN en Español.

La Dirección Nacional de Migraciones emitió un comunicado informando que “no registra ingreso alguno” del legislador y aclaró que la inspección a un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú constató que la documentación estaba en regla y sin ningún plan de vuelo relacionado con la familia Bolsonaro.

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En la misma línea, el portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, confirmó en conferencia de prensa que el senador no ha pedido asilo. Cabe destacar que la administración del presidente Javier Milei no se ha pronunciado sobre los resultados de los comicios en Brasil.

Por otro lado, una fuente cercana al excandidato declaró a CNN que Flávio Bolsonaro se encontraría camino a Estados Unidos. No obstante, esta afirmación fue calificada de mentira por su hermano, Eduardo Bolsonaro, quien reside en territorio estadounidense.