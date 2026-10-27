Versiones apuntan a que Flávio Bolsonaro fue a EE.UU. en busca de asilo político

El paradero del senador brasileño Flávio Bolsonaro se ha convertido en una incógnita en las últimas horas, luego de que trascendieran versiones encontradas sobre su posible salida del país e incumpliera la solicitud de la Policía Federal de entregar sus pasaportes.

La medida restrictiva, que incluye la prohibición de salir de Brasil, le fue notificada tras visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, un día después de la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.

En un principio, circularon reportes sobre un supuesto pedido de asilo e ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina durante la madrugada del martes. Sin embargo, estas versiones fueron tajantemente desestimadas por el Gobierno argentino, según recuento de CNN en Español.

La Dirección Nacional de Migraciones emitió un comunicado informando que “no registra ingreso alguno” del legislador y aclaró que la inspección a un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú constató que la documentación estaba en regla y sin ningún plan de vuelo relacionado con la familia Bolsonaro.

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En la misma línea, el portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, confirmó en conferencia de prensa que el senador no ha pedido asilo. Cabe destacar que la administración del presidente Javier Milei no se ha pronunciado sobre los resultados de los comicios en Brasil.

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Por otro lado, una fuente cercana al excandidato declaró a CNN que Flávio Bolsonaro se encontraría camino a Estados Unidos. No obstante, esta afirmación fue calificada de mentira por su hermano, Eduardo Bolsonaro, quien reside en territorio estadounidense.

Previamente, el propio Flávio había rechazado las sospechas de una eventual fuga, manifestando: “Nunca pensé en abandonar el país. Entregaré mis pasaportes y me defenderé de esta aberración”, al tiempo que tildó la decisión judicial como “un claro intento de intimidarme”.

El senador enfrenta un complejo escenario judicial en el máximo tribunal de Brasil, donde es investigado por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, vinculados a supuestos pagos del exdirector del colapsado Banco Master para financiar una película sobre la vida de Jair Bolsonaro.

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Asimismo, la justicia abrió una causa paralela sobre su campaña electoral por presunta injerencia extranjera a través de financiamiento irregular y manipulación de plataformas digitales. Flávio Bolsonaro ha rechazado enfáticamente todas las acusaciones en su contra.