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Nacionales
28 de octubre de 2026 - 11:27

Caraguatay pone en valor sus reliquias del barroco guaraní con trabajos de restauración

Restauran la histórica iglesia Virgen de las Mercedes de Caraguatay.
Restauran la histórica iglesia Virgen de las Mercedes de Caraguatay.

La restauración de los retablos, el púlpito y otras piezas históricas de la iglesia Virgen de las Mercedes de Caraguatay registra un 20% de avance y busca preservar su valioso patrimonio artístico y religioso.

Por Faustina Agüero
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Las antiguas piezas que atesora la iglesia Virgen de las Mercedes están siendo sometidas a un proceso de restauración para recuperar sus características originales y evitar que continúe su deterioro. Los trabajos avanzan progresivamente y ya alcanzaron un 20% de ejecución, según los datos del proyecto.

La intervención abarca los retablos, el púlpito y otros componentes de valor histórico que forman parte del patrimonio sacro de la localidad. Las labores están a cargo de la Unidad de Patrimonio Histórico (UPH) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

Como parte del proceso, los especialistas realizan el desmontaje y la sanitización de las piezas, además de examinar sus condiciones para definir los procedimientos de conservación. También se prevé retirar dos columnas cuya estructura presenta un estado comprometido y necesita un tratamiento específico.

Los trabajos incluyen la consolidación de las partes debilitadas, la reparación de faltantes y la recuperación de las superficies pictóricas. Cada elemento recibe atención particular, con técnicas que buscan respetar los materiales originales y conservar los detalles artísticos que caracterizan a estas piezas centenarias.

Avanzan los trabajos de restauración de la histórica iglesia Virgen de las Mercedes de Caraguatay, que busca recuperar el esplendor de sus tesoros religiosos y preservar su valioso patrimonio cultural.
Avanzan los trabajos de restauración de la histórica iglesia Virgen de las Mercedes de Caraguatay, que busca recuperar el esplendor de sus tesoros religiosos y preservar su valioso patrimonio cultural.

Lea más: Caraguatay: buscan fomentar la historia con la Gesta Vapor Cue Bicitour

Intervenciones para preservar la autenticidad

El paso del tiempo ha dejado huellas en las estructuras de madera, por lo que su recuperación requiere estudios técnicos y una labor cuidadosa. Los restauradores identifican los daños y las alteraciones presentes en cada componente antes de determinar cómo intervenirlo.

Las tareas contemplan procedimientos de limpieza y refuerzo de las estructuras, especialmente en las zonas más vulnerables. La finalidad es asegurar la estabilidad de los bienes históricos sin modificar su apariencia original ni afectar su valor artístico.

La complejidad de estas labores exige precisión y conocimientos especializados, ya que se trata de elementos que conservan parte de la historia religiosa y cultural de Caraguatay.

Un templo con más de dos siglos de historia

La iglesia Virgen de las Mercedes constituye uno de los referentes históricos y espirituales de la comunidad. Sus ornamentos, retablos e imágenes religiosas reflejan las expresiones de fe de distintas generaciones y forman parte de una herencia cultural que permanece arraigada en la población.

La historia del templo se remonta a una capilla establecida en 1803, que fue elevada a parroquia en 1893. En su interior sobresalen retablos con influencia franciscana y elementos relacionados con el barroco guaraní, expresiones que enriquecen el patrimonio artístico y religioso del Paraguay.

La restauración representa, por tanto, una oportunidad para conservar mucho más que antiguas estructuras decorativas: permite proteger testimonios de la historia local y mantener vivo un legado que forma parte de la identidad de sus habitantes.

Mediante estas intervenciones, el MOPC, con el acompañamiento de la Secretaría Nacional de Cultura, busca contribuir a la preservación de este conjunto patrimonial para que su valor histórico, artístico y espiritual pueda ser apreciado por las próximas generaciones.

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