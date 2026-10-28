ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Nacionales
28 de octubre de 2026 - 08:45

Día de Todos los Santos: cuándo es y cómo se recuerda, según la tradición católica

En el Día de todos los Santos forma parte de la tradición católica visitar los cementerios. En la foto, el acceso por el portón 3 al Cementerio de la Recoleta de Asunción.
En el Día de todos los Santos forma parte de la tradición católica visitar los cementerios. En la foto, el acceso por el portón 3 al Cementerio de la Recoleta de Asunción.SILVIO ROJAS

El Día de Todos los Santos es una festividad celebrada por la iglesia católica el 1 de noviembre de cada año. También conocida como la Solemnidad de Todos los Santos, esta fecha busca honrar y recordar a todos los santos y mártires reconocidos por la Iglesia que no tienen una festividad propia.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Esta tradición católica tiene sus raíces en los primeros tiempos del cristianismo, cuando los mártires eran venerados y reconocidos por su valentía y fidelidad a la fe. Con el paso del tiempo, esta celebración se extendió a todos los santos reconocidos por la Iglesia, tanto los conocidos como los desconocidos.

La festividad del Día de Todos los Santos se celebra de diferentes formas en diferentes países y culturas católicas. Sin embargo, existe una serie de tradiciones comunes que se llevan a cabo para conmemorar a los santos.

Lea más: Día de todos los santos para católicos

Tradiciones del Día de los Santos

  • Visitar cementerios: Muchas personas visitan los cementerios en este día para honrar y recordar a sus seres queridos fallecidos. Llevan flores y realizan oraciones en las tumbas de sus familiares y amigos. Esta visita también es una oportunidad para reflexionar sobre la muerte y la vida eterna.
  • Rezos y liturgias: Se celebran misas y liturgias especiales en honor a los santos en las iglesias. Durante estas ceremonias, se ofrecen oraciones por los difuntos y se les recuerda en la comunidad de fe.
  • Vigilia de Todos los Santos: En algunas culturas, se realiza una vigilia la noche anterior al Día de Todos los Santos. Esta vigilia es una oportunidad para rezar y reflexionar sobre la santidad y el ejemplo de los santos en nuestra vida.
  • Disfraces de santos: En algunos lugares es costumbre que los niños se vistan como sus santos favoritos. Esto les permite aprender más sobre la vida de los santos y relacionarse con ellos de una forma más cercana.
  • Comida tradicional: En algunos países, se preparan comidas tradicionales en honor a los santos. Por ejemplo, en México se prepara el pan de muerto, un pan dulce decorado con figuras de huesos y cráneos.
Una hogaza de pan circular con un agregado encima
Una hogaza de pan de muerto.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
03
Economía
Petropar actualiza precios de sus combustibles
Ver más
04
Nacionales
Caso Zenaida Delgado: Fiscalía califica de “escueta” la denuncia
Ver más
05
Polideportivo
La Albirroja U15 volvió al país con una conquista histórica
Ver más

Te puede interesar