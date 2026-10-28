Día de Todos los Santos: cuándo es y cómo se recuerda, según la tradición católica

Esta tradición católica tiene sus raíces en los primeros tiempos del cristianismo, cuando los mártires eran venerados y reconocidos por su valentía y fidelidad a la fe. Con el paso del tiempo, esta celebración se extendió a todos los santos reconocidos por la Iglesia, tanto los conocidos como los desconocidos.

La festividad del Día de Todos los Santos se celebra de diferentes formas en diferentes países y culturas católicas. Sin embargo, existe una serie de tradiciones comunes que se llevan a cabo para conmemorar a los santos.

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Tradiciones del Día de los Santos