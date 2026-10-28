Funcionarios de Fernando de la Mora denuncian atrasos salariales

Funcionarios de la Municipalidad de Fernando de la Mora denunciaron que acumulan varios meses sin cobrar sus salarios, situación que afecta a trabajadores de distintas dependencias de la institución.

El secretario general de la Federación de Trabajadores Municipales del Paraguay (Fetramupa), Norverto Méndez, señaló que alrededor de 1.600 funcionarios atraviesan dificultades económicas debido al retraso en el pago de sus haberes.

El dirigente gremial lamentó que numerosas familias se encuentren en una situación desesperante, debido a que dependen de sus salarios para cumplir con sus compromisos financieros y cubrir sus necesidades básicas.

Méndez aclaró que el problema no afecta únicamente a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), sino también a trabajadores de otras direcciones que llevan entre cinco y seis meses sin percibir sus remuneraciones.

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Denuncian carencia de herramientas de trabajo

El representante sindical manifestó que los funcionarios deben continuar cumpliendo sus horarios, guardias y responsabilidades laborales, pese a las dificultades que enfrentan por la falta de pago.

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A esta situación se suman las carencias de herramientas de trabajo, como motocicletas descompuestas y grúas que no se encuentran en condiciones adecuadas para prestar los servicios.

Méndez indicó que la manifestación realizada constituye un primer llamado de atención a las autoridades municipales. Advirtió que, si no reciben respuestas, adoptarán por otras medidas, procurando no perjudicar los servicios destinados a la ciudadanía.

El dirigente también expresó su preocupación por una deuda que, según le informaron, rondaría los G. 75.000 millones. Afirmó que consultó sobre el tema al intendente saliente, Alcides Riveros (PLRA), quien le respondió que el compromiso financiero ya existía desde hace años.

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Esperan respuesta de autoridades

Finalmente, Méndez manifestó que le resulta llamativo que la Municipalidad registre atrasos salariales de esta magnitud, considerando que, según señaló, la institución tendría un bajo nivel de morosidad.

Por su parte, Jorge Duarte, inspector de la PMT de Fernando de la Mora, reclamó el pago de los salarios adeudados, que, en su caso, según manifestó, corresponden a cuatro meses.

Duarte puntualizó que los trabajadores realizaron un llamado a las autoridades para encontrar una solución al problema, y esperan una prompa respuesta.