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Nacionales
28 de octubre de 2026 - 12:33

Gran incendio en Itá movilizó a bomberos de tres ciudades

El siniestro se registró en la planta industrial Preferida SACI, ubicada en el límite entre Itá y Paraguarí. Fueron convocadas varias unidades de bomberos, quienes lograron evacuar totalmente el sitio. Solo se reportaron daños materiales.

Por Juan Massare
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Un incendio de importantes proporciones afectó en la mañana de este miércoles a las instalaciones de la planta industrial textil Preferida SACI, situada en el distrito de Itá (departamento Central), en las cercanías del límite con la ciudad de Paraguarí.

El siniestro se desencadenó cerca de las 10:40, generando alerta en la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones, el origen del fuego respondería a la explosión registrada en la zona de hornos del establecimiento.

Las llamas se propagaron rápidamente por la estructura industrial debido a la naturaleza de los materiales textiles presentes en el lugar.

Ante la magnitud del evento, se activó una respuesta conjunta de los servicios de emergencia. El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Marcos Almada, confirmó la intervención de varias unidades para sofocar las llamas.

Lea más: Agricultores de Itá piden combatir el contrabando de tomates

“Al lugar acudieron las compañías de bomberos de Itá, de Ypacaraí y de Capiatá, quienes a estas horas ya lograron controlar el incendio”, indicó.

Asimismo, las autoridades del operativo reportaron que la evacuación de todos los trabajadores presentes en el predio se realizó de manera oportuna, evitando víctimas ni heridos.

El saldo final del suceso se limita a cuantiosos daños materiales en las instalaciones de la fábrica.

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