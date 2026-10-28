ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Nacionales
28 de octubre de 2026 - 12:50

Pasarela desmoronada pone en riesgo la circulación sobre la ruta PY03 en Yrybucua

La pasarela ubicada en el KM 211 de la ruta PY03 necesita de una rápida reparación en el distrito de Yrybucuá
Se requiere reparación inmediata de la pasarela en Yrybucuá debido a un deslizamiento de tierra en la ruta PY03.Sergio Escobar

YRYBUCUA. Conductores y pobladores de este municipio manifestaron su preocupación sobre el desmoronamiento de la cabecera de una pasarela ubicada en el km 211 de la ruta PY03 y reclaman la intervención del MOPC.

Por Sergio Escobar Rober
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Numerosos conductores que utilizan la ruta PY03 como vía de traslado y habitantes de la localidad de Yrybucua informaron que hace varias semanas vienen reclamando a los responsables del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la reparación de la cabecera de una pasarela ubicada a pocos metros del límite entre los departamentos de San Pedro y Canindeyú.

La preocupación de la ciudadanía tiene que ver con la destrucción parcial de la estructura de un aliviadero que se encuentra instalado sobre un arroyo que atraviesa la vía en cuestión.

En ese contexto, los pobladores expresaron que el caso amerita la realización de un trabajo técnico de forma rápida, con el fin de evitar que en cualquier momento ocurra un desmoronamiento total de la pasarela, dejando imposibilitado el tránsito de vehículos (o: «dejando la vía imposibilitada para el tránsito»).

Peligroso transitar por el lugar

Un repartidor de mercaderías, Eduardo González, mencionó que es sumamente peligroso viajar por el lugar estando la ruta en estas condiciones, principalmente en horas de la noche, atendiendo a que el deterioro de la vía está empeorando rápidamente con las constantes lluvias que se registran, por lo que se solicita al MOPC que intervenga con urgencia en el problema, indicó.

Lea más: Pobladores se movilizan para exigir asfaltado y nejoramiento de caminos vecinales

“Las autoridades del Ministerio de Obras deben buscar la forma de solucionar la situación con urgencia, debido a que hasta el momento solamente vinieron a colocar algunas bolsas de arena en la parte destruida, pero que con la primera lluvia las mismas quedaron esparcidas en el cauce hídrico, lo que significa que el caso requiere de una intervención seria y no de un trabajo improvisado”, reclamó González.

Ciudadanía espera solución

Por su parte, el concejal municipal de la comuna de Yrybucua, Felipe Duarte (ANR), refirió que la ciudadanía está esperando una solución valedera del Ministerio de Obras para que el problema no llegue a mayores por la falta de respuesta de las autoridades.

Sobre el tema, contactamos con el jefe de zona del Distrito Nº 2 del MOPC, el Ing. Juan Ramón Cabral, quien informó que el caso ya se encuentra a cargo de los encargados de las secciones de la central.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
03
Economía
Petropar actualiza precios de sus combustibles
Ver más
04
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
05
Nacionales
Caso Zenaida Delgado: Fiscalía califica de “escueta” la denuncia
Ver más

Te puede interesar