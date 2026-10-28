Pasarela desmoronada pone en riesgo la circulación sobre la ruta PY03 en Yrybucua

Numerosos conductores que utilizan la ruta PY03 como vía de traslado y habitantes de la localidad de Yrybucua informaron que hace varias semanas vienen reclamando a los responsables del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la reparación de la cabecera de una pasarela ubicada a pocos metros del límite entre los departamentos de San Pedro y Canindeyú.

La preocupación de la ciudadanía tiene que ver con la destrucción parcial de la estructura de un aliviadero que se encuentra instalado sobre un arroyo que atraviesa la vía en cuestión.

En ese contexto, los pobladores expresaron que el caso amerita la realización de un trabajo técnico de forma rápida, con el fin de evitar que en cualquier momento ocurra un desmoronamiento total de la pasarela, dejando imposibilitado el tránsito de vehículos (o: «dejando la vía imposibilitada para el tránsito»).

Peligroso transitar por el lugar

Un repartidor de mercaderías, Eduardo González, mencionó que es sumamente peligroso viajar por el lugar estando la ruta en estas condiciones, principalmente en horas de la noche, atendiendo a que el deterioro de la vía está empeorando rápidamente con las constantes lluvias que se registran, por lo que se solicita al MOPC que intervenga con urgencia en el problema, indicó.

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“Las autoridades del Ministerio de Obras deben buscar la forma de solucionar la situación con urgencia, debido a que hasta el momento solamente vinieron a colocar algunas bolsas de arena en la parte destruida, pero que con la primera lluvia las mismas quedaron esparcidas en el cauce hídrico, lo que significa que el caso requiere de una intervención seria y no de un trabajo improvisado”, reclamó González.

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Ciudadanía espera solución

Por su parte, el concejal municipal de la comuna de Yrybucua, Felipe Duarte (ANR), refirió que la ciudadanía está esperando una solución valedera del Ministerio de Obras para que el problema no llegue a mayores por la falta de respuesta de las autoridades.

Sobre el tema, contactamos con el jefe de zona del Distrito Nº 2 del MOPC, el Ing. Juan Ramón Cabral, quien informó que el caso ya se encuentra a cargo de los encargados de las secciones de la central.