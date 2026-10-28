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Nacionales
28 de octubre de 2026 - 17:40

Pobladores de Cerrito reclama atención médica permanente y más especialistas

Hombre mayor en silla de ruedas, con camisa de cuadros, es ayudado por mujer en camiseta roja en sala blanca.
Dirlis Aguilera Villalba, paciente que llegó en silla de ruedas clamó por mayor atención en el centro de salud de Cerrito.

CERRITO, Ñeembucú. Un poblador que llegó en silla de ruedas hasta el puesto de salud de la ciudad reclamó la presencia permanente de médicos y especialistas, especialmente traumatólogos.

Por Édgar Vázquez
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La solicitud la realizó durante una jornada de atención médica organizada por la Duodécima Región Sanitaria.

El señor Dirlis Aguilera Villalba llegó en silla de ruedas hasta el puesto de salud de Cerrito, donde se desarrolló una jornada de asistencia médica.

En la ocasión, pidió a las autoridades sanitarias que garanticen una atención más frecuente y la presencia de profesionales especializados en la comunidad.

Aguilera Villalba señaló que numerosos pobladores tienen dificultades para trasladarse hasta Pilar, capital departamental, para acceder a consultas médicas.

Lea más: Crecida del Paraná genera millonarias pérdidas económicas en Cerrito

Hombre mayor sentado con gorra gris y gafas, siendo entrevistado, mientras una mujer con abrigo rojo sostiene documentos a su lado.
Dirlis Aguilera Villalba, paciente que llegó en silla de ruedas clamó por mayor atención en el centro de salud de Cerrito.

Principales obstáculos de los pacientes

Entre los principales obstáculos mencionó la distancia, el mal estado de los caminos y las limitaciones económicas de muchas familias, que no cuentan con recursos suficientes para cubrir los gastos de traslado.

Ante este reclamo, el director de la Duodécima Región Sanitaria, doctor Arnaldo Espínola explicó que en Cerrito se brinda atención primaria de la salud, pero indicó que se buscará la manera de realizar jornadas médicas con mayor frecuencia y facilitar la presencia de especialistas en la zona.

Mujeres y hombres conversan en un ambiente informal, algunos con ropa casual, sentados y de pie en un centro de salud.
Pacientes aguardan a ser atendidos en el centro de salud de Cerrito, Ñeembucú.

Los pobladores esperan que estas gestiones permitan mejorar el acceso a los servicios sanitarios, especialmente para las personas con dificultades de movilidad y aquellas que no pueden trasladarse hasta otros centros asistenciales para recibir atención especializada.

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