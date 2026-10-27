Crecida del Paraná genera millonarias pérdidas económicas en Cerrito

Baqueanos, pescadores, canoeros, comerciantes y trabajadores del sector hotelero sufren importantes pérdidas económicas en una época clave, antes del inicio de la veda pesquera.

La crecida del río Paraná continúa afectando a la ciudad de Cerrito, donde las inundaciones no solo dificultan la circulación, sino que también golpean fuertemente la economía de numerosas familias que dependen del turismo y de la pesca.

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Si bien el nivel del río descendió algunos centímetros en las últimas horas, el panorama sigue siendo complicado. Gran parte de la ciudad permanece bajo agua y varios sectores se encuentran aislados o con dificultades de acceso, lo que limita el movimiento de visitantes y la actividad comercial.

La situación preocupa especialmente porque este periodo, previo al inicio de la veda pesquera, suele atraer a numerosos turistas y aficionados a la pesca deportiva. Sin embargo, la crecida impide el normal desarrollo de estas actividades y reduce los ingresos de quienes trabajan en el rubro.

Afecta el trabajo

Wilmar Mereles, poblador de Cerrito, señaló que las consecuencias económicas son importantes para los trabajadores que dependen del movimiento turístico, entre ellos los pescadores, canoeros y baqueanos que realizan traslados de visitantes hacia las islas y otros puntos de la zona.

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El impacto también alcanza a los propietarios de hospedajes, comedores, comercios y vendedores de carnadas, cuyos ingresos dependen en gran medida de la llegada de turistas.

Por su parte, el concejal departamental del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alberto Guiringhelli, manifestó su preocupación por la paralización de las actividades económicas en la localidad.

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Explicó que el turismo y la pesca representan una de las principales fuentes de ingresos para numerosas familias de Cerrito y que la inundación interrumpe prácticamente toda la dinámica comercial vinculada a estos sectores.

El edil indicó, además, que entre el 80% y el 90% de la ciudad estaría bajo agua, según su estimación, y que existen varios puntos donde la circulación permanece interrumpida por el avance del río.

Mientras persiste la crecida, los trabajadores del sector turístico y comercial esperan que el nivel del Paraná continúe descendiendo para recuperar paulatinamente sus actividades y reducir las pérdidas que está dejando el fenómeno natural.

El nivel actual del rio Paraná en el puerto de Cerrito es de 6.60 metros descendió 0,07 en 24 horas, se proyecta una altura de 6.40 para dentro de 24 horas.

Actualmente el río supera por 0,80 metros el nivel de inundabilidad.

Ubicación

Cerrito se encuentra a unos 120 kilómetros de Pilar, capital del departamento de Ñeembucú, a orillas del río Paraná y frente a la localidad de Yahapé, provincia de Corrientes, Argentina.

La ciudad es uno de los principales destinos turísticos del departamento por sus atractivos naturales y sus hermosas playas, entre ellas las de Laguna Sirena, Isla Pombero, Isla Tres Bocas e Isla Boca. Estos sitios reciben habitualmente a numerosos visitantes y aficionados a la pesca deportiva, especialmente durante las semanas previas al inicio de la veda pesquera.

Sin embargo, la actual crecida del río Paraná afecta severamente a la localidad y limita el desarrollo de las actividades turísticas y económicas de las que dependen numerosas familias de la zona.

El acceso a Cerrito se realiza desde Isla Umbú por la ruta PY20, a través de aproximadamente 100 kilómetros de caminos de tierra. El trayecto presenta serias dificultades debido al mal estado de la vía y a la existencia de puentes de madera que se vuelven especialmente vulnerables durante los días de lluvia.