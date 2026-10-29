Hackean cuenta de atención ciudadana de la Municipalidad de Asunción

La Municipalidad de Asunción alertó este jueves de una vulneración de su cuenta de WhatsApp correspondiente a la línea de Atención Ciudadana, de la que la Comuna ha perdido temporalmente el control.

Según el anuncio, esa línea - (0986) 128 777 – fue objeto de un “acceso no autorizado”, por lo que se recomienda a la ciudadanía no responder a mensajes, compartir datos personales o información sensible, o abrir enlaces provenientes de ese número.

La Municipalidad indica que está trabajando en recuperar el control de la cuenta.

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Mientras tanto, las consultas ciudadanas pueden realizarse por medio de llamadas a las líneas telefónicas (021) 627 3211 o (021) 627 3510.

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El anuncio de la Municipalidad se produce en medio de reportes de un aumento de los intentos de vulneración y otros problemas que afectan principalmente a cuentas de WhatsApp Business, la versión empresarial de la plataforma de mensajería.