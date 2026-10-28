Hackeo de WhatsApp: cómo recuperar cuentas y proteger a los usuarios

Ante los reportes de inconvenientes con WhatsApp Business y las sospechas de hackeos difundidas en redes sociales en los últimos días y que generaron preocupación entre usuarios y empresas, el especialista en ciberseguridad, Miguel Gaspar aclaró a ABC que no todos los problemas con WhatsApp Business están relacionados con hackeos.

Precisó que algunos responden a las condiciones comerciales de la aplicación, que establecen restricciones al uso de herramientas de terceros, mientras que otros corresponden a intentos de apropiación de cuentas mediante engaños.

WhatsApp Business y condiciones comerciales

Según el experto, el caso de los emprendedores que sufrieron inconvenientes con su WhatsApp Business y debido al incumplimiento de estas reglas puede derivar en la suspensión o cancelación de una cuenta.

“Deben revisar las condiciones de uso y comprobar qué aplicaciones o servicios están vinculados a la cuenta comercial antes de atribuir cualquier inconveniente a un ataque informático”, amplió.

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¿Qué pasa si hackean tu cuenta de WhatsApp?

De acuerdo con el profesional, en caso de que uno no tenga acceso y sospeche que otra persona tomó el control de tu cuenta, dijo que se debe constatar primeramente si la línea telefónica sigue funcionando, realizar llamadas y enviar mensajes de texto, ya que la pérdida de acceso al número podría indicar otro problema adicional.

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“Si aún se conserva el control de la línea, inicié el procedimiento de recuperación desde la aplicación oficial de WhatsApp y seguí las instrucciones de verificación. Además es importante realizar una denuncia policial y contactar a Meta mediante sus canales oficiales de ayuda”, acotó.

Según su experiencia y los casos que estuvo atendiendo recuperar una cuenta puede demorar entre 48 y 72 horas cuando se demuestra la titularidad, aunque el plazo y el resultado dependen de cada caso y no están garantizados.

SIM swapping: cómo detectar si te robaron el número

Otra modalidad que mencionó el especialista es el SIM swapping o intercambio de chip. Consiste en conseguir que una línea telefónica quede bajo el control de otra persona.

“La víctima puede tardar en descubrir lo ocurrido si utiliza wifi durante gran parte del día y no comprueba si su línea sigue funcionando. Si pierde repentinamente la conexión a la red móvil y no puede realizar llamadas o enviar mensajes, conviene contactar de inmediato a la operadora. Aunque la pérdida de señal no confirma por sí sola un fraude, puede ser una señal de alerta”, apuntó.

El robo del número también puede facilitar otros ataques, ya que muchas personas lo utilizan para recuperar contraseñas y recibir códigos de verificación.

Cómo evitar que te roben la cuenta de WhatsApp

Una de las principales recomendaciones de Gaspar es activar la verificación en dos pasos, que aseguró agrega una capa de protección al proceso de registro de WhatsApp. También advirtió que la seguridad debe abarcar el teléfono, el correo electrónico y las demás cuentas vinculadas.

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Estas son algunas de las medidas que aconsejó:

No compartir códigos de verificación: desconfiar de quienes se hacen pasar por funcionarios de telefónicas, bancos u otras instituciones para obtenerlos.

No compartir la pantalla con desconocidos: durante una llamada pueden quedar expuestos códigos y otros datos sensibles.

Utilizar contraseñas seguras: proteger el correo electrónico y las cuentas vinculadas, y considerar gestores de contraseñas o claves de acceso (passkeys).

Evitar aplicaciones y enlaces sospechosos: no instalar herramientas de terceros que no sean confiables y mantener actualizado el teléfono.

“Algunos usuarios terminan compartiendo la pantalla de su celular sin advertir que están exponiendo información sensible con el atacante y al compartir la pantalla queda el código expuesto”, sentenció.