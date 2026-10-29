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Nacionales
29 de octubre de 2026 - 16:06

Hospital de Clínicas: Consejo Directivo postergó tratar las muertes de fetos durante cirugías intrauterinas

Víctimas del Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA denunciaron las represalias que sufrían dentro de la especialidad.
Víctimas del Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA denunciaron las represalias que sufrían dentro de la especialidad.Lucía González

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA argumentó que necesitan tener un dictamen de Asesoría Jurídica para tratar el informe de intervención.

Por Lucía González
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Los médicos que integran el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA postergaron el tratamiento del resultado de la intervención para la próxima semana que se realizó en la Cátedra y Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital de Clínicas.

La intervención fue realizada por el Prof. Dr. Roberto Corbeta Bizozzero, quien tuvo a su cargo la investigación de varias irregularidades ocurridas en la cátedra.

Durante la investigación se pudo evidenciar la denuncia por maltrato a personal de blanco, y la muerte de 4 fetos tras cirugías intrauterinas de 25 intervenciones que se realizaron aparentemente sin un protocolo ético o clínico aprobado.

Al término de la sesión del Consejo Directivo, el decano interino, Prof. Dr. Andrés Alberto Szwako, explicó que el documento es extenso y que es necesario que pase por asesoría jurídica para su estudio.

“Queremos estudiarlo en forma. De ser posible queremos que Asesoría Jurídica emita un dictamen porque el documento tiene mucho material técnico”, explicó el decano.

Lea más: Hospital de Clínicas: presentan denuncia penal luego de hallar irregularidades en cirugías fetales

El consejero, Prof. Dr. Walter Delgado de la Cátedra de Farmacología y Toxicología, explicó que el tema se debatió, y que se expuso todos los pormenores del caso. Igualmente, expuso, que prefieren que haya un dictamen para tomar una decisión.

Pide sumario administrativo a Ruoti

Las víctimas de maltrato y abuso de poder, que según las denuncias eran impartidas por el jefe de Cátedra y Servicio de Gineco-Obstetricia, el Prof. Dr. Miguel Ruoti Cosp, recordaron las represalias que sufrían dentro del Servicio y Cátedra de Ginecología del Hospital de Clínicas.

Lea más: Nació Matheo: el bebé que se realizó una cirugía dentro del útero de su mamá

Pidieron que el Consejo Directivo aplique un sumario administrativo a Ruoti, o que lo aparten del cargo. Además, pidieron sean resguardadas, ya que las personas que realizaron las denuncias están en el mismo departamento donde está el Dr. Ruoti.

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