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Nacionales
29 de octubre de 2026 - 16:50

“Suena Caazapá”: festival reunirá a jóvenes músicos, emprendedores y familias

“Suena Caazapá”: festival reunirá a jóvenes músicos, emprendedores y familias.
“Suena Caazapá”: festival reunirá a jóvenes músicos, emprendedores y familias.Gentileza

La cuarta parada de la Ruta de Festivales “Suena Paraguay” se realizará este sábado en Caazapá. El encuentro ofrecerá música en vivo, feria de emprendedores, circuitos turísticos y actividades ambientales, con acceso gratuito.

Por Siro Benítez
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La ciudad de Caazapá será sede este sábado 31 de octubre de “Suena Caazapá”, la cuarta parada y cierre de la Ruta de Festivales 2026 “Suena Paraguay”, impulsada por la Asociación Sonidos de la Tierra.

La actividad reunirá a niños, adolescentes, jóvenes músicos y familias en una jornada que busca promover la cultura, la integración comunitaria y el desarrollo local.

El encuentro comenzará a las 18:30 en el Polideportivo Prof. Ignacio Falcón Real, donde una megaorquesta ofrecerá un repertorio que combinará música folclórica paraguaya con obras clásicas y populares. La propuesta busca mostrar el talento de los integrantes de las escuelas comunitarias de música y acercar distintas expresiones artísticas al público.

“Suena Caazapá”: festival reunirá a jóvenes músicos, emprendedores y familias.
“Suena Caazapá”: festival reunirá a jóvenes músicos, emprendedores y familias.

La Ruta de Festivales “Suena Paraguay” reúne este año a más de 2.300 jóvenes músicos de 75 Escuelas Comunitarias de Música distribuidas en 17 departamentos del país. El circuito busca fortalecer la formación artística y vincular la música con el desarrollo local, el turismo sostenible y la conciencia ambiental.

Lea más: Megaorquesta de Sonidos de la Tierra cautiva a Pedro Juan Caballero

Además del espectáculo musical, el festival contará con el “Mercadito Sonidos”, una feria en la que artesanos y emprendedores de la zona podrán exhibir y comercializar sus productos. La iniciativa apunta a generar oportunidades para los pequeños productores y dinamizar la economía local mediante la participación de la comunidad.

“Suena Caazapá”: festival reunirá a jóvenes músicos, emprendedores y familias.
“Suena Caazapá”: festival reunirá a jóvenes músicos, emprendedores y familias.

La programación también incluirá circuitos turísticos por distintos atractivos y rincones emblemáticos de Caazapá, con el propósito de dar a conocer el patrimonio de la ciudad y fomentar el turismo. A esto se sumarán acciones impulsadas por la red ambiental comunitaria para promover el cuidado del medioambiente y la participación ciudadana en iniciativas sostenibles.

Lea más: “Suena Ñemby”: Sonidos de la Tierra reúne hoy a más de 500 niños y jóvenes en festival regional

La entrada será libre y gratuita, por lo que la organización invita a las familias y a la ciudadanía en general a participar de la jornada cultural.

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