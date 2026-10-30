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Nacionales
30 de octubre de 2026 - 16:33

¡Atención, conductores! Este domingo habrá paso a media calzada en la autopista Silvio Pettirossi

Mapa de desvío de tránsito en la autopista Silvio Pettirossi, con flechas indicando el flujo del tráfico en la zona de obras.
Paso a media calzada en la autopista Silvio Pettirossi hacia Asunción.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) dio a conocer que este domingo se realizarán trabajos en la autopista Silvio Pettirossi, por lo que se habilitará el paso a media calzada.

Por ABC Color
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Según el MOPC, quienes se desplacen desde Luque hacia Asunción por la autopista Silvio Pettirossi deberán utilizar la media calzada este domingo 1 de noviembre, entre las 06:00 y las 12:00.

El sector intervenido será de aproximadamente 200 metros debido al retiro de un “pórtico”. Al respecto, aseguran que la intervención “permitirá despejar el área” para así continuar con la ampliación del puente sobre el arroyo Itay y tendrá una duración máxima estimada de cuatro horas dentro del horario previsto, con interrupciones momentáneas del paso vehicular.

Asimismo, el operativo se concentrará en inmediaciones del parque Ñu Guasu y afectará únicamente el sentido de ingreso a la capital, donde personal de la empresa contratista estará encargado de orientar a los automovilistas, esto también con apoyo de la Patrulla Caminera.

“Para facilitar los desplazamientos, se recomienda prever tiempo adicional de viaje, reducir la velocidad al aproximarse a la zona y respetar la señalización, así como las indicaciones de los responsables de la seguridad vial”, asegura la cartera estatal.

Lea más: Viviendas del Bañado Sur: avanza el equipamiento, pero falta adjudicar las casas

MOPC promete “mejor conexión”

Según el Ministerio, este procedimiento “forma parte de las tareas complementarias de la duplicación de la ruta D025″, correspondiente al Corredor Vial Las Residentas y cuyo objetivo busca “fortalecer la conectividad entre Luque y Asunción”.

Los trabajos estarán a cargo de CDD Construcciones S. A., con financiamiento de Itaipú Binacional y fiscalización y supervisión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Lea más: Arroyo Paso Carreta: qué obras se ejecutarán y por qué los trabajos comenzaron un año después

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