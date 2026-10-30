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Economía
30 de octubre de 2026 - 15:42

Viviendas del Bañado Sur: avanza el equipamiento, pero falta adjudicar las casas

Hospital General de Asunción.
Predio de 67 hectáreas refuladas en la Costanera Sur para viviendas. Gentileza

La infraestructura y el equipamiento del nuevo barrio ya alcanzan un 75% de ejecución en la Costanera Sur, según informó el MOPC. Sin embargo, la construcción de las primeras 1.500 viviendas aún está pendiente.

Por Víctor Ferreira
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Las obras de infraestructura y equipamiento comunitario del Nuevo Barrio Bañado Tacumbú, en un predio de 67 hectáreas refuladas en la Costanera Sur, registran un avance del 75%, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El proyecto apunta a beneficiar a unas 2.500 familias, equivalentes a 10.000 personas, que podrán vivir en una zona no inundable.

El presidente de la República, Santiago Peña; la primera dama, Leticia Ocampos, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, recorrieron este viernes el área de intervención, donde verificaron el avance de los trabajos.

Las obras están a cargo del Consorcio TYCIV II SA, integrado por Topografía y Caminos SA y Constructora Isacio Vallejos SA, representado por Francisco Griñó. El contrato adjudicado por el MOPC asciende a G. 181.498 millones.

Lea más: Plan de viviendas del Bañado Sur: las empresas que ofertaron y las obras previstas en el predio de 67 hectáreas refuladas

Peña destaca alcance social del proyecto

Durante el recorrido, acompañado por equipos técnicos y autoridades locales, el mandatario destacó el alcance social de la intervención, que busca dotar de viviendas, servicios básicos y espacios comunitarios a pobladores históricamente afectados por las crecidas del río Paraguay.

“Esta es la mayor obra social en la historia de nuestro país y de nuestra capital”, expresó Peña. También resaltó la importancia de invertir en infraestructura urbana, incluso aquella que no queda a la vista, como las redes de servicios básicos, indispensables para mejorar las condiciones de vida de la población.

Por su parte, la ministra Centurión señaló que los trabajos actuales corresponden a una primera etapa, que prepara el terreno para la construcción de las soluciones habitacionales.

“Esta es apenas la primera fase. Lo más importante está por venir: las viviendas”, afirmó.

Lea más: Plan de viviendas del Bañado Sur: las empresas que ofertaron y las obras previstas en el predio de 67 hectáreas refuladas

Grupo de trabajadores con cascos y chalecos reflejantes, manipulando materiales en una obra de construcción al aire libre.
Trabajadores realizan labores de construcción en el nuevo barrio Bañado Tacumbú en un sitio de obra avanzada.

Licitación para construir las primeras 1.500 viviendas

La construcción de las primeras 1.500 soluciones habitacionales se encuentra en proceso de licitación. En agosto pasado, el MOPC recibió 21 ofertas para ejecutar el proyecto, que fue dividido en nueve lotes.

Los lotes 1, 2 y 3 contemplan 120 viviendas cada uno; los lotes 4 y 5, 231 unidades cada uno, y el lote 6, otras 230 viviendas. Los tres lotes restantes prevén edificios multifamiliares: los lotes 7 y 8 incluyen diez edificios cada uno, mientras que el lote 9 contempla ocho edificios.

Calles, servicios básicos y espacios públicos

El nuevo barrio contará con calles, redes de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y suministro eléctrico. También se prevé la construcción de equipamientos públicos para atender las necesidades cotidianas de sus habitantes.

Entre las instalaciones proyectadas figuran una comisaría, paradas de autobús y una red de bicisendas, además de plazas y corredores verdes destinados al encuentro y la recreación de los vecinos.

Lea más: Viviendas del Bañado Sur: obra con préstamo del BID aprobado en 2019 registra apenas 35% de avance

Claudia Centurión, con casco y chaleco naranja, presenta una maqueta frente a un grupo de personas en un evento al aire libre.
La ministra Claudia Centurión presenta los avances del barrio Bañado Tacumbú junto al presidente Santiago Peña.

Financiamiento del BID

Las obras forman parte del Programa de Rehabilitación y Vivienda del Bañado Sur, impulsado por el MOPC y financiado mediante un préstamo de US$ 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado en 2019.

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