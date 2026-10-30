Arroyo Paso Carreta: qué obras se ejecutarán y por qué los trabajos comenzaron un año después

Las obras protección de márgenes del arroyo Paso Carreta, en la ciudad de Luque, es un proyecto que apunta a mejorar el drenaje, reducir los riesgos de inundación y beneficiar a unas 50.000 personas que habitan en los barrios aledaños al cauce, según los datos proporcionados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Los trabajos comenzaron esta semana, un año después de la adjudicación de la obra. Esta primera etapa comprende la intervención de 1.980 metros del cauce, desde el puente de la calle Paso Bogarín hasta las inmediaciones del Club Mariscal López, en uno de los sectores más urbanizados de la zona. Allí se ejecutarán soluciones para controlar la erosión y mejorar el manejo de las aguas pluviales.

La intervención forma parte de un proyecto de recuperación del arroyo, que tiene más de 6 kilómetros de extensión, nace en la zona urbana de Luque, atraviesa el municipio y desemboca en el Itay, cuyas aguas llegan posteriormente al río Paraguay.

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Arroyo Paso Carreta: ¿Por qué se retrasó un año el inicio de las obras?

La palada inicial, realizado el martes, contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña; la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión; el intendente de Luque, Carlos Echeverría, y otras autoridades.

Aunque la obra fue adjudicada hace un año, los trabajos recién comenzaron esta semana. Fuentes del MOPC señalaron a ABC que la demora obedeció principalmente a la falta de disponibilidad presupuestaria y al proceso de elaboración del proyecto ejecutivo, etapas que postergaron el inicio de la intervención.

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¿Qué trabajos se ejecutarán en el arroyo Paso Carreta?

La intervención irá más allá de la protección y canalización del cauce. Según lo anunciado por la ministra, también se contempla el mejoramiento de dos plazas, la construcción de camineros y una ciclovía, que ofrecerán nuevas alternativas de recreación y encuentro para los vecinos.

Para proteger las márgenes se construirán muros de gaviones, colchones Reno, canales de hormigón armado y alcantarillas celulares. Las soluciones se adaptarán al caudal, las características del terreno y el espacio disponible, con el objetivo de mejorar el escurrimiento y disminuir las afectaciones durante las crecidas.

El proyecto también incluye veredas y paseos con adoquines de hormigón ecológico, franjas podotáctiles para personas con discapacidad visual, bancos, basureros, bebederos, estacionamientos para bicicletas e iluminación solar, con el propósito de ofrecer un entorno urbano más accesible y funcional.

Asimismo, las plazas Villa Adela y San Pedro serán acondicionadas con juegos infantiles, equipos para ejercicios al aire libre y canchas. Los espacios también contarán con especies nativas y césped natural, siguiendo criterios de sostenibilidad y accesibilidad universal establecidos en la Ley Nº 4934/13.

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¿Cuánto costará la obra del arroyo Paso Carreta?

La primera etapa fue adjudicada al Consorcio PG2, integrado por Carlos V. Gueyraud y Luis Bóveda Samaniego, mediante el contrato SG Ministro N.º 152/2026, firmado el 27 de agosto de 2026, por un monto de G. 53.463.956.760.