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Economía
30 de octubre de 2026 - 11:42

Arroyo Paso Carreta: qué obras se ejecutarán y por qué los trabajos comenzaron un año después

Operador con chaleco naranja en cabina de excavadora Komatsu, limpiando residuos del arroyo rodeado de vegetación.
Los trabajos de protección de márgenes del arroyo Paso Carreta comenzaron esta semana, tras un año de demora desde la adjudicación.

La obra de protección de márgenes del arroyo Paso Carreta, en Luque, comenzó un año después de su adjudicación. El proyecto contempla la canalización del cauce, la recuperación de dos plazas y la incorporación de infraestructura recreativa y peatonal. Vea los detalles en esta nota.

Por ABC Color
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Las obras protección de márgenes del arroyo Paso Carreta, en la ciudad de Luque, es un proyecto que apunta a mejorar el drenaje, reducir los riesgos de inundación y beneficiar a unas 50.000 personas que habitan en los barrios aledaños al cauce, según los datos proporcionados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Los trabajos comenzaron esta semana, un año después de la adjudicación de la obra. Esta primera etapa comprende la intervención de 1.980 metros del cauce, desde el puente de la calle Paso Bogarín hasta las inmediaciones del Club Mariscal López, en uno de los sectores más urbanizados de la zona. Allí se ejecutarán soluciones para controlar la erosión y mejorar el manejo de las aguas pluviales.

La intervención forma parte de un proyecto de recuperación del arroyo, que tiene más de 6 kilómetros de extensión, nace en la zona urbana de Luque, atraviesa el municipio y desemboca en el Itay, cuyas aguas llegan posteriormente al río Paraguay.

Lea más: Las ofertas que recibió el MOPC para las obras del arroyo Paso Carreta

Campo de fútbol cercado con canchas de juegos, rodeado de áreas verdes y caminos pavimentados en un entorno urbano.
La obra contempla muros de gaviones, colchones Reno y canales de hormigón armado para contener el cauce y reducir el riesgo de inundaciones.

Arroyo Paso Carreta: ¿Por qué se retrasó un año el inicio de las obras?

La palada inicial, realizado el martes, contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña; la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión; el intendente de Luque, Carlos Echeverría, y otras autoridades.

Aunque la obra fue adjudicada hace un año, los trabajos recién comenzaron esta semana. Fuentes del MOPC señalaron a ABC que la demora obedeció principalmente a la falta de disponibilidad presupuestaria y al proceso de elaboración del proyecto ejecutivo, etapas que postergaron el inicio de la intervención.

Lea más: Las obras que el MOPC ejecutará en el arroyo Paso Carreta de Luque

¿Qué trabajos se ejecutarán en el arroyo Paso Carreta?

La intervención irá más allá de la protección y canalización del cauce. Según lo anunciado por la ministra, también se contempla el mejoramiento de dos plazas, la construcción de camineros y una ciclovía, que ofrecerán nuevas alternativas de recreación y encuentro para los vecinos.

Para proteger las márgenes se construirán muros de gaviones, colchones Reno, canales de hormigón armado y alcantarillas celulares. Las soluciones se adaptarán al caudal, las características del terreno y el espacio disponible, con el objetivo de mejorar el escurrimiento y disminuir las afectaciones durante las crecidas.

Hombre y mujer abrazados de espaldas, mirando el paisaje, mientras otro hombre camina con un perro entre la vegetación.
El proyecto también prevé camineros, una ciclovía, veredas accesibles e iluminación solar en los alrededores del arroyo.

El proyecto también incluye veredas y paseos con adoquines de hormigón ecológico, franjas podotáctiles para personas con discapacidad visual, bancos, basureros, bebederos, estacionamientos para bicicletas e iluminación solar, con el propósito de ofrecer un entorno urbano más accesible y funcional.

Asimismo, las plazas Villa Adela y San Pedro serán acondicionadas con juegos infantiles, equipos para ejercicios al aire libre y canchas. Los espacios también contarán con especies nativas y césped natural, siguiendo criterios de sostenibilidad y accesibilidad universal establecidos en la Ley Nº 4934/13.

Lea más: APP de la ruta PY01: cuál será el primer tramo duplicado y qué dijo el consorcio sobre la financiación

¿Cuánto costará la obra del arroyo Paso Carreta?

La primera etapa fue adjudicada al Consorcio PG2, integrado por Carlos V. Gueyraud y Luis Bóveda Samaniego, mediante el contrato SG Ministro N.º 152/2026, firmado el 27 de agosto de 2026, por un monto de G. 53.463.956.760.

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