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Nacionales
31 de octubre de 2026 - 14:55

Festival de Ajos vuelve con una extensa cartelera artística y entrada solidaria en Coronel Oviedo

Multitud de personas sentadas en sillas blancas, disfrutando de un evento artístico con luces intensas en el escenario.
Hoy se prevé el Gran Festival de Ajos 2026 en el Estadio Municipal "El Cerrito" de Coronel Oviedo. Victor Daniel Barrera

CORONEL OVIEDO. El tradicional Festival de Ajos 2026 se realizará este sábado 31 de octubre, desde las 18:30, en el estadio municipal El Cerrito, con una amplia programación musical y artística.

Por Víctor Daniel Barrera
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Este importante evento será en homenaje al poeta ovetense Manuel Romero Villasantti, en conmemoración del centenario de su nacimiento. El acceso será mediante la donación de alimentos no perecederos, pañales, medicamentos de venta libre o artículos de limpieza, que serán destinados a instituciones de asistencia social.

El evento, denominado “Expresión viva de nuestra identidad”, reunirá a destacados músicos, grupos nacionales, artistas locales y academias de danza, en una jornada que busca revalorizar las expresiones culturales de Coronel Oviedo y del departamento de Caaguazú.

Uno de los momentos centrales será el segmento “Memoria y expresión viva de nuestra identidad”, que tendrá como protagonistas a los reconocidos artistas Tito Méndez y Papi Basaldúa. Asimismo, se rendirá homenaje a Manuel Romero Villasantti, considerado uno de los referentes de la poesía ovetense, al cumplirse 100 años de su nacimiento.

La cartelera musical incluirá a Sintonía, con Carluchín Alcaraz; Grupo Contratiempo de Caraguatay, con Iris Caballero; Roser Díaz y su grupo; Los Basaldúa; Grupo Cantares; Bandita Martinense; Pasión Musical de Eusebio Ayala y las 36 Cuerdas de Cristóbal Báez, procedente del Guairá.

La representación local estará a cargo de Las Guitarras Ovetenses, Grupo Vocal Reminiscencia, Hugo Medina, Rocío Cristaldo, Maura Mármol y orquesta, Retro Latina, Ainara Rúa, Dúo Rincón Guaraní, Santiago Torres, Grupo Noa y Cancioneros de Jade.

También subirán al escenario los ganadores del Prefestival de Ajos: Yoselín Ramírez, de Misiones, y Nara Noguera, de Caacupé, además de Ameli Campos Flores. El encuentro contará igualmente con una delegación artística proveniente de Buenos Aires, Argentina.

La danza tendrá un espacio importante con las presentaciones del elenco Teco Verá, la Academia de Danzas Nélida Cardozo, Espacio C, el elenco municipal Raíces de Vaguería, el Conservatorio de Danzas Coeti y Bailartes School of Dance, de Milagros Corvalán. También participará la Academia de Música Sueños de Vida.

Ajos de Oro y campaña solidaria

Durante la noche se realizará la entrega del reconocimiento Ajos de Oro, uno de los momentos destacados de la programación, que busca distinguir a figuras vinculadas con la cultura y la identidad local.

Además de la propuesta artística, esta edición tendrá un marcado componente solidario. Los organizadores informaron que las donaciones serán destinadas a ocho comedores de niños, un hogar de niños, un hogar de ancianos y el Seminario Menor.

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