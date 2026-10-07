Coronel Oviedo: celebran 268 años de fundación del distrito y el Día de la Virgen del Rosario

Este pujante distrito fue fundado en el año 1758 por el gobernador español Jaime San Just, como Nuestra Señora del Valle de Ajos. Posteriormente, tuvo un cambio de denominación en el año 1931 como Coronel Oviedo, en honor al héroe de la Guerra de la Triple Alianza, coronel Florentín Oviedo.

Esta ciudad está ubicada en el medio mismo de la región Oriental del país y tiene como eslogan “Oviedo, corazón de mi Paraguay”. También, la población suele nombrarla como “el corazón del corazón de América”, en alusión a la posición geográfica de Paraguay en Sudamérica.

En la actualidad, Coronel Oviedo tiene alrededor de 120.000 habitantes y está ubicada a 140 km de la ciudad de Asunción, capital del país. El territorio ovetense está dividido en 92 barrios y compañías rurales.

En vista de su ubicación geográfica, la ciudad cuenta con una rotonda internacional, por la cual cruzan la ruta PY02 Mcal. Estigarribia y la ruta PY08 Blas Garay.

La ruta PY02 conecta con Asunción, la frontera con Argentina y Ciudad del Este, frontera con Brasil, y diariamente circulan unos 15.000 rodados por día por la mencionada ruta. De la misma forma, la ruta PY08 conecta al sur con la ruta PY01, que conduce a Encarnación, frontera con Argentina, y con Bella Vista del Norte, frontera con Brasil.

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Esta ciudad constituye la principal fuente de suministro de los distritos vecinos, cuyos pobladores llegan hasta Coronel Oviedo para realizar sus compras o llevar a cabo sus gestiones particulares.

En el distrito se encuentran asentadas prácticamente todas las oficinas regionales de entidades públicas, donde son asistidas diariamente miles de personas de Coronel Oviedo y alrededores.

Es sede de la Circunscripción Judicial y de la Gobernación de Caaguazú, cuenta con el Hospital General de Coronel Oviedo, que es uno de los más modernos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), y una sede del Instituto de Previsión Social (IPS).

También están instalados en la ciudad sucursales de las empresas más renombradas del país, que representan un polo económico importante de la región.

De la misma forma, cuenta con filiales de 20 universidades, donde acuden unos 15.000 estudiantes por año, convirtiéndola en una ciudad universitaria de referencia de la región.

Misa y procesión en honor de la protectora de la comunidad católica ovetense

La comunidad católica de Coronel Oviedo celebra hoy el día de la Virgen del Rosario, con una jornada marcada por las actividades religiosas en honor a la protectora espiritual de la ciudad. La celebración reúne a la feligresía, autoridades y representantes de diferentes sectores de la comunidad.

La misa central, que estaba prevista para las 07:00 de esta mañana, fue trasladada para las 18:00 de este miércoles 7 de octubre. La celebración será presidida por monseñor Juan Bautista Gavilán.

La festividad mariana tiene como lema: “La Virgen María, testigo de la Salvación”. El programa central contempla la participación de autoridades municipales, departamentales y nacionales, representantes de instituciones educativas y de salud, empresarios, comerciantes, trabajadores, organizaciones sociales, agentes pastorales y la feligresía.

Tras la misa central se prevé la tradicional procesión de la imagen de la Virgen del Rosario por las calles de Coronel Oviedo, actividad que constituye uno de los principales momentos de la celebración patronal.

El bien común, tema central de las reflexiones durante el novenario

La celebración patronal llega hoy a su jornada central luego de nueve días de actividades religiosas. El novenario comenzó el 27 de setiembre y reunió a representantes de las diferentes capillas, movimientos, grupos pastorales y comunidades vinculadas a la parroquia.

Durante las jornadas fueron abordados distintos temas relacionados con el bien común, la educación integral, la fraternidad, la justicia, la salud, el cuidado de la casa común y el compromiso comunitario, entre otros.

Ayer se desarrolló la víspera solemne, con confesiones, rezo del Santo Rosario y misas. La jornada también incluyó la tradicional Serenata a la Virgen del Rosario, prevista para las 20:00, además del repique de campanas y fuegos artificiales a la medianoche.

La festividad de la patrona de Coronel Oviedo forma parte de la Temporada Cultural 2026, dentro de las actividades conmemorativas por los 268 años de fundación del pueblo de Ajos.