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Nacionales
31 de octubre de 2026 - 22:39

Inauguran pórtico de identidad y otras mejoras en la Laguna Punta Porã de Pedro Juan Caballero

Se inauguró el Pórtico de Identidad, en la Laguna Punta Porã, de Pedro Juan Caballero.
Se inauguró el Pórtico de Identidad, en la Laguna Punta Porã, de Pedro Juan Caballero.Eder Rivas

Este sábado se inauguró un pórtico, un muelle y un mirador en la Laguna Punta Porã de Pedro Juan Caballero. Además, se estrenó un festival de cara al aniversario de la ciudad.

Por Eder Rivas
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Este sábado, se llevó a cabo el acto de inauguración del Pórtico de Identidad, que se levantó en la Laguna Punta Porã, un mosaico que adorna el pavimento, un muelle con un mirador de madera, construido sobre el espejo de agua.

Igualmente, se estrenó la nomenclatura del sitio histórico de Pedro Juan Caballero, realizada mediante letras corpóreas, colocadas al borde de la pequeña isla que alberga el área verde en medio de la laguna.

La obra fue inaugurada por el intendente, Ever Salinas (PLRA), con la presencia de otras autoridades y miembros de la comunidad que asistieron al evento que forma parte de las festividades por el aniversario de la ciudad a celebrarse el próximo 01 de diciembre.

Se estrenó la nomenclatura de la Laguna Punta Porã, de Pedro Juan Caballero, elaborada con letras corpóreas.
Se estrenó la nomenclatura de la Laguna Punta Porã, de Pedro Juan Caballero, elaborada con letras corpóreas.

Un atractivo turístico

El proyectista, el artista visual José Quevedo, resaltó el nuevo espacio creado como un atractivo turístico que “le gustó a todo el mundo”, ya que se está logrando el objetivo de que la gente se saque fotos “instagrameables”, que ayudan a proyectar una imagen positiva de la ciudad.

Por su parte, el artesano Nico Ozuna, constructor del muelle y mirador de madera, detalló que se han utilizado varias especies de madera para el trabajo y se mostró muy contento con la inauguración.

Cabe remarcar que el mosaico que cubre la superficie cerca del pórtico, fue diseñado por el artista visual, experto en mosaiquismo, Rubén Sykora, cuyo aporte a la obra también fue destacado por los responsables de la ejecución del proyecto.

Inicio del festival Laguna Viva

Tras la inauguración de las mejoras, se dio inicio a la segunda edición del festival denominado “Laguna Viva”, que prevé durante las noches de este sábado 31 y el domingo 01 de noviembre la actuación de artistas locales y nacionales.

Lea más: Pórtico de identidad: la obra turística en la Laguna Punta Porã de Pedro Juan Caballero

Además, unos 80 emprendedores de gastronomía y artesanía, dieron inicio a la puesta en venta de sus productos, en el marco de la feria que se extenderá hasta la noche del domingo.

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