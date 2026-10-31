Operativo de seguridad por el superclásico: horarios, controles y condiciones de ingreso

El operativo policial para el superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia comenzará a las 06:00 de este domingo, con la instalación de los primeros anillos de seguridad en las inmediaciones del estadio, según anunció el comisario Germán Chena.

El jefe policial explicó que la cobertura se ampliará progresivamente durante la mañana. El primer perímetro abarcará las avenidas Quinta, Estados Unidos y Novena, además de la calle Caballero.

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A partir de las 09:00 aproximadamente, los controles se extenderán hacia la Cuarta Proyectada y desde la avenida Novena hasta la Décima Proyectada.

Controles se ampliarán antes del partido

En otra línea, Chena explicó que la cobertura de seguridad se ampliará de forma gradual hasta alcanzar su máximo despliegue cerca del mediodía. En cuanto a los residentes de la zona, aseguró que existe una coordinación previa para facilitar el libre tránsito mediante credenciales de acceso.

“Con el carné en mano, los vecinos del estadio ya están organizados. Generalmente no suele haber inconvenientes con los residentes de barrio Obrero”, puntualizó.

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Otro foco del operativo será el control estricto sobre los cuidacoches en los alrededores. Asimismo, aseguró que habrá patrullaje permanente y remarcando una postura firme: “En cuanto a cuidacoches, negativo totalmente”, sentenció.

Verificarán recorridos y controlarán objetos prohibidos

Los controles de seguridad también incluirán verificaciones en los alrededores del estadio y en los recorridos de los aficionados. Según el comisario, las inspecciones comenzaran a organizarse para este sábado desde las 18:00 y continuarán el domingo por la mañana, con una última revisión general a las 11:00.

Respecto a las barras organizadas, Chena advirtió que los menores de edad deberán ingresar acompañados de sus padres o de un hermano mayor.

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“Menores de edad acompañados de una persona adulta responsable” y añadió que tíos y padrinos no están contemplados dentro de esa condición. Los casos que incumplan esta disposición serán derivados a la Codeni.

El jefe policial también recordó que está prohibido ingresar con bombas, objetos punzantes, armas blancas y armas de fuego. Estos elementos serán controlados durante los filtros de seguridad, con el objetivo de prevenir incidentes antes, durante y después del encuentro.