ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
Enfoque Económico
ABC Cardinal AM de 10:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
Conexión Romance
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Nacionales
31 de octubre de 2026 - 09:03

Operativo de seguridad por el superclásico: horarios, controles y condiciones de ingreso

La Policía destacó el comportamiento de los hinchas durante el superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño.
La Policía destacó el comportamiento de los hinchas durante el superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño.

La Policía desplegará este domingo un operativo de seguridad con controles por etapas, restricciones de objetos peligrosos y condiciones para menores de edad en el superclásico. ¿Cuáles son las medidas? Te lo contamos.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El operativo policial para el superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia comenzará a las 06:00 de este domingo, con la instalación de los primeros anillos de seguridad en las inmediaciones del estadio, según anunció el comisario Germán Chena.

El jefe policial explicó que la cobertura se ampliará progresivamente durante la mañana. El primer perímetro abarcará las avenidas Quinta, Estados Unidos y Novena, además de la calle Caballero.

Lea más: Cerro Porteño vs. Olimpia: así será el operativo de seguridad para el Superclásico

A partir de las 09:00 aproximadamente, los controles se extenderán hacia la Cuarta Proyectada y desde la avenida Novena hasta la Décima Proyectada.

Controles se ampliarán antes del partido

En otra línea, Chena explicó que la cobertura de seguridad se ampliará de forma gradual hasta alcanzar su máximo despliegue cerca del mediodía. En cuanto a los residentes de la zona, aseguró que existe una coordinación previa para facilitar el libre tránsito mediante credenciales de acceso.

Importante dispositivo policial en la previa al superclásico.
Importante dispositivo policial en la previa al superclásico.

“Con el carné en mano, los vecinos del estadio ya están organizados. Generalmente no suele haber inconvenientes con los residentes de barrio Obrero”, puntualizó.

Otro foco del operativo será el control estricto sobre los cuidacoches en los alrededores. Asimismo, aseguró que habrá patrullaje permanente y remarcando una postura firme: “En cuanto a cuidacoches, negativo totalmente”, sentenció.

Verificarán recorridos y controlarán objetos prohibidos

Los controles de seguridad también incluirán verificaciones en los alrededores del estadio y en los recorridos de los aficionados. Según el comisario, las inspecciones comenzaran a organizarse para este sábado desde las 18:00 y continuarán el domingo por la mañana, con una última revisión general a las 11:00.

Respecto a las barras organizadas, Chena advirtió que los menores de edad deberán ingresar acompañados de sus padres o de un hermano mayor.

Lea más: Olimpia afina el equipo para defender la punta y estirar su invicto en La Nueva Olla

“Menores de edad acompañados de una persona adulta responsable” y añadió que tíos y padrinos no están contemplados dentro de esa condición. Los casos que incumplan esta disposición serán derivados a la Codeni.

El jefe policial también recordó que está prohibido ingresar con bombas, objetos punzantes, armas blancas y armas de fuego. Estos elementos serán controlados durante los filtros de seguridad, con el objetivo de prevenir incidentes antes, durante y después del encuentro.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
03
Policiales
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio
Ver más
04
Policiales
Roban 40 millones de guaraníes y se dan a la fuga tras balacera en Villa Hayes
Ver más
05
Nacionales
Gremio de ginecólogos emite comunicado en respaldo al doctor Miguel Ruoti Cosp
Ver más

Te puede interesar